Onveilig gevoel? Dan is deze Brabus Invicto voor jou

Die kale man op de foto is aan het bellen met de president van een gevaarlijk land, dat zie je zo. Met de Brabus Invicto komt die ook nog eens veilig op plaats van bestemming.

Er zijn momenteel een hoop auto’s te koop. Dat is geen verrassing, lijkt ons. Toch zijn er een aantal mensen voor wie de automarkt alsnog te klein is. Mensen die, nou ja, geen vrienden maken met publieke uitspraken. Voor die mensen is er een probleem met 99 procent van de automarkt: de gebruikte materialen zijn niet kogelwerend.

Er zijn een paar bedrijven waar je dan kunt aankloppen, maar ook fabrikanten zelf gaan aan de slag. Neem bijvoorbeeld de Guard-serie van Mercedes, maar ook de BMW X5 Protection VR6 is een voorbeeld. Een voorbeeld van waar je niet hoeft aan te kloppen is Brabus. Die maken je auto vooral sneller, niet sterker.

Toch is er – wederom – een Brabus gepresenteerd en die doet het net even anders. Op papier lijkt het weer een pikzwarte G-Klasse en dat is het ook, maar qua bescherming is het net even anders. De Brabus Invicto doet een gooi naar het veiligste wat je kunt kopen op wielen. Op een Leopard 2A7 tank na dan, maar probeer die nog maar eens te vinden op Marktplaats of de Leopard-dealer.

Goed, de Invicto dus. De auto bestaat uit kogelvrij staal met het beschermingslabel ‘VR6’. Wederom geen motor van VW, het gaat dan om de ballistische bescherming. Hetzelfde als de BMW X5 Protection dus. Toch is de officiële benaming ‘VR6 Plus ERV’, waar ERV staat voor ‘Explosive Resistant Vehicle’. Ook middelgrote bommen zijn dus niet genoeg om de inzittenden van deze speciale G-Klasse te verwonden. Het is het resultaat van vernuft materiaalgebruik, de Invicto Shelter Shell, zoals de ‘kooi’ die het interieur omringt heet, is gemaakt van verschillende soorten dik staal en 3D-geprinte onderdelen.

Vervolgens heb je de keuze uit de ‘LUXURY’ en de ‘MISSION’. Luxury spreekt voor zich, dat is een gepantserde versie van de eerdere Brabus-creaties en richt zich op klanten in veiligheid én stijl rond te brengen. Wie gewoon koste wat kost levend door een vuurwapenaanslag wil komen, zal zich beter vinden in de MISSION. Deze baseert zich op de iets meer ‘potente’ G500 in plaats van de puur snelle G63 AMG. De MISSION heeft speciale veilige stoelen, kogelwerende banden, een digitale achteruitkijkspiegel voor als je achterruit aan flarden is geschoten, en wat meer praktische zaken zoals een bedieningspaneel/’control unit’ achterin en een intercom voor je chauffeur. Brabus durft het ‘op militair niveau’ te noemen.

Mocht je nou geen waarde hechten aan je eigen veiligheid, dan zijn er nog een paar accessoires. Extra daklichten, een brandblusinstallatie, een infrarood-camera met nachtzicht, een buitenluchtfilter (ABC-systeem) en een nooduitgang. Ja, een nooduitgang. Ze zijn bloedserieus.

Wat dit geintje voor ons stervelingen gaat kosten is niet duidelijk, maar goedkoop hoef je niet te verwachten. Mensenlevens zijn veel meer waard dan wat deze Brabus ooit kan kosten, toch?