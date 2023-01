Een nieuw jaar, nieuwe regels. Wat verandert er voor bedrijfswagens in 2023?

Welkom in het nieuwe jaar 2023! Een nieuw jaar betekent meestal ook dat onze grote roergangers in Den Haag een nieuwe set regels en subsidies hebben klaar staan om op 1 januari nieuwe chaos te creëren. Ook voor bedrijfswagens veranderen er een aantal dingen en blijven er een aantal gelijk in dit spiksplinternieuwe jaar. Wij zetten het even op een rijtje.

Accijns op brandstof

Allereerst even de accijns op de brandstof. Verreweg de meeste bedrijfswagens rijden nog altijd op diesel. Normaal gaat de accijns op 1 januari eigenlijk altijd omhoog, maar dit jaar door de oorlog in Oekraïne niet. De accijnskorting die het kabinet in april 2022 instelde op een liter benzine of diesel wordt ook in 2023 nog even aangehouden.

Maar op 1 juli 2023 is het dan toch zover en gaat de accijns op diesel van 0,417 euro naar 0,516 euro. De accijns op benzine stijgt van 0,651 euro naar 0,789 euro. Nu nog niet maar een stijging van de kosten komt er wel aan.

Elektrische Bedrijfswagens

We moeten van Den Haag en Brussel allemaal zoveel mogelijk elektrisch gaan rijden. Ook in bedrijfswagenland moeten we dus enigszins gestimuleerd worden om de overstap te maken. Je mag overigens kiezen voor een volledig elektrische bedrijfswagen of een bedrijfswagen op waterstof.

Daarom is er in 2023 een potje klaargezet met daarin een budget van 33 miljoen euro subsidie om tot maximaal 5.000 euro per bedrijfswagen. Deze pot geld heet de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Hij lijkt op de SEPA voor particulieren, maar deze is speciaal voor bedrijfsauto’s.

Als middelgrote en grote ondernemer kun je met de SEBA 10 procent van de netto catalogusprijs terug krijgen tot een maximum van 5.000 euro bij de aanschaf van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Die prijs is exclusief BTW, inclusief BPM en opties die de fabrikant of importeur aanbracht voor uitgifte van het kenteken.

Voor kleine ondernemers en non-profit instellingen is het zelfs 12 procent, met hetzelfde maximum van 5.000 euro. Voor alle details en aanvragen kun je uiteraard terecht bij onze vrienden van de overheid.

BPM wijzigingen

Ja even opletten Autoblog, die betaal ik als ondernemer toch helemaal niet? Nee dat klopt, maar de BPM zit wel in de catalogusprijs en telt dus mee voor de bijtelling als je jouw bedrijfswagen ook privé rijdt. En daar is weer eens aan gerommeld voor 1 januari.

Er komen nieuwe tabellen en dus nieuwe belastingtarieven en als je wel BPM moet betalen verandert het moment waarop je dit bedrag moet aftikken. Voor de waarde van de auto wordt vanaf dit jaar gekeken naar de datum van inschrijving bij de RDW en niet bij de datum tenaamstelling die meestal later ligt. De BPM wordt dus eerder berekend en dat betekent dat de verwachting is dat de BPM in 2023 hoger uitvalt. Dat heeft dus consequenties voor je eventuele bijtelling.

Nog een geitenpaadje voor bij wie het BPM tarief in het nadeel wijzigt. Je hebt nog twee maanden de tijd om jouw auto alsnog te registreren en van het oude (voordelige) tarief te profiteren.

Bijtelling

Het bijtelling woord is gevallen. Voor een bedrijfswagen op fossiele brandstof verandert er niets. Rij je een elektrische bedrijfswagen dan verandert er wel iets.

In 2022 betaalde je 16 procent bijtelling over de eerste 35.000 euro van de catalogusprijs van de auto en 22 procent over het bedrag daarboven. Dat eerste bedrag wordt voor 2023 bijgesteld naar 30.000 euro. Dit geldt overigens voor alle zakelijk gereden elektrische auto’s.

De inkomstenbelasting tot 73.071 euro wordt wel met 0,14 procent verlaagd (van 37,07 naar 36,93 procent). De zakelijke rijder die moet bijtellen voor het privégebruik gaat aan die kant dus iets minder betalen. Daar profiteer je ook van als je auto door eerdere registratie nog onder de bijtellingsregels van eerdere jaren valt.

MIA / KIA / VAMIL

Hoe zit het met de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en de KIA (Kleinschaligheid Investeringsaftrek)? Die zijn er ook in 2023. De MIA wordt vaak in één adem genoemd met de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen), dus die pakken we meteen even mee.

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45 procent van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de VAMIL kun je 75 procent van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Het budget voor dit jaar is 192 miljoen euro voor de MIA en 25 miljoen euro voor de VAMIL.

Ook de KIA kan in 2023 worden toegepast. De KIA is afhankelijk van het bedrag dat je hebt geïnvesteerd. Onder de 2.400 euro is de aftrek 0 euro. Tussen de 2.400 en 63.715 euro mag je 28 procent van de investering aftrekken, van 63.715 t/m 117.991 euro is het een vast bedrag van 17.841 euro.

Is je investering tussen de 117.991 en de 323.544 euro dan is het af te trekken bedrag 17.841 min 7,56% van het deel boven de 117.991 euro. Nou dan heb je wel een hele luxe elektrische bedrijfswagen, maar schaf je er meteen een aantal aan kan dit toch relevant zijn.

Tot zover het Autoblog belastingblog…. pfffff

Roetfiltercheck diesels

Dan nog even over diesel bedrijfswagens. Nog altijd het grootste deel. De algemene periodieke keuring van dieselauto’s wordt strenger.

Vanaf 1 januari 2023 moet er een deeltjesteller gebruikt worden bij de periodieke keuringen van dieselvoertuigen met een roetfilter. Met deze test stelt een keurmeester vast of aan de nieuwe permanente eisen met betrekking tot deeltjesaantallen wordt voldaan.

Heb je ooit besloten je roetfilter te verwijderen, dan kun je er vanuit gaan dat je niet door de APK komt met je diesel. Tenzij je aan de voorwaarden voldoet, maar dat weet je dan waarschijnlijk zelf wel.