Brabantse politie jaagt tuig uit Duitse patserbakken

De Brabantse politie heeft er geen probleem mee om tuig uit Duitse patserbakken te halen. Ze vallen nogal op.

Worstenbroodjes, Bosche Bollen en Eierkoeken! De Brabantse politie past gewoon in dat rijtje! Ze zijn namelijk bijzonder goed aan de weg aan het timmeren. Nu hebben ze het ook extra zwaar, als provincie met een drugs-export waar ze in Columbia diep respect voor hebben. Een ander probleem dat zich – onder andere – in Noord-Brabant afspeelde: mensen uit de onderwereld in dikke Duitse huurauto’s.

De politie kondigde al aan om die keihard aan te zullen pakken, maar die frase kent natuurlijk ook een andere betekenis. Als de politiek het zegt, betekent dat er niet zoveel gebeurt, maar als de politie (zonder ‘k’ dus) het zegt, dan gebeurt er dus wel wat! Sinds de nieuwe aanpak zijn er maar liefst meer dan 100 Brabantse vaklui in hun kraag gegrepen! Dat meldt Omroep Brabant (en die hebben veel verstand van hetgeen er in Brabant gebeurt).

Dezelfde auto’s

De politie doet dit door alle dikke Duitse huurauto’s naar de kant te halen. Criminelen hebben geen auto op hun eigen naam staan, maar willen met hun zwarte geld toch wel iets leuks rijden. Dus via allerlei schimmige constructies huren ze dan dikke auto’s uit Duitsland. Niet alleen vallen de auto’s op omdat het altijd dezelfde auto’s zijn (snelle Golfjes, AMG’s), maar ook ‘omdat ze echt niet kunnen rijden’). Leuk detail: het zijn vaak de jonge aanstormende talenten van de onderwereld. De gevestigde orde van het gajes hoeft niet zo nodig te showen dat ze het goed doen. Je weet nu ook waarom.

Er zijn nu al meer dan 100 auto’s aan gehouden met potentieel gajes achter het stuurwiel. In veel gevallen piepjonge aspirant-penozeleden met nauwelijks ingedaalde testikels. Deze heren zijn naast erkenning en moedermelk naarstig op zoek naar een vaste verblijfplaats, lijkt het. Want in veel gevallen zijn de papieren niet orde. Als het via een onderverhuur-constructie is geregeld, is er sprake van joyriding en kan de politie de auto in beslag nemen en de bestuurder inrekenen.

Brabantse politie werkt samen met fiscus

Een andere methode om deze heren (het is zijn nooit dames gek genoeg, bij hen zijn de fontanellen wel dichtgegroeid kennelijk) aan te pakken is om de Belastingdienst te informeren. Het huren van een dergelijke dikke auto kan flink in de papieren lopen. Legaal huren kost je zo 3-4 mille. Als de politie de auto niet kan innemen, sturen ze de fiscus op je af. Dan mag je gaan uitleggen hoe je niet of nauwelijks belasting betaalt, maar wel zo’n nieuwe AMG kunt huren.

Mocht je het sneu vinden voor de verhuurbedrijven: maak je geen zorgen. Die zijn speciaal voor deze carrièretijgers in het leven geroepen. Het is niet zo dat ze bij Hertz of Avis aankloppen, die weigeren tegenwoordig dikke auto’s te verhuren. Het zijn vaak schimmige en louche zaken die op vreemde locaties gevestigd zijn. Bijzonder: ondanks dat er al meer dan 100 auto’s in beslag genomen zijn, is er geen één verhuurbedrijf dat aangifte heeft gedaan.

Via: Omroep Brabant.

Fotocredit: Duitse GLC63 door @spotcrewda via Autoblog Spots.