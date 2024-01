Ex-leasebakken schrijven af als een baksteen

Die elektrische leaseauto’s zijn ware afschijvingskanonnen.

De leasemarkt en de particuliere markt zijn twee hele verschillende dingen in Nederland. Leaserijders rijden massaal elektrisch, maar wie gaat er als particulier 70k stukslaan op een EV…? Zo kan het dus zijn dat er een mismatch is tussen wat er uit de lease komt en wat mensen willen (dit zijn de woorden van een wijs man genaamd @Wouter).

Dat deze mismatch er is weten we dankzij de restwaarde-goeroes van Autotelex. Zij zitten er bovenop en constateren in hun nieuwste marktupdate dat er sprake is van “een vrij scherpe val in handelswaarden van met name ex-lease auto’s.”

Ex-leasebakken, dat zijn natuurlijk vooral elektrische auto’s. Autotelex concludeerde vorig jaar al dat de restwaarde van EV’s niet al te best is. Het gaat met name om de duurdere EV’s. Die waren in de bijtelling nog wel interessant, maar particulieren staan er niet om te springen. Ergo, veel afschrijving.

Als voorbeelden van afschrijvingskanonnen noemt Autotelex de Tesla Model S en de Jaguar I-Pace. Nu zijn Jaguars altijd wel afschrijvingskanonnen, maar dat even terzijde. Het gaat dus om prijzige auto’s die nieuw al snel meer dan 80 mille gekost hebben.

Als je denkt ‘zo goedkoop zijn deze auto’s toch ook weer niet tweedehands?’: de genoemde scherpe val moet nog zijn doorwerking vinden in de vraagprijzen op het internet. Volgens de restwaarde-experts kun je verwachten dat de vraagprijzen in januari nog gaan zakken.

Mocht je dus (net als collega @nicolasr) een dikke tweedehands EV aan willen schaffen: nog heel even wachten en dan kun je een goede deal scoren. Al weet je natuurlijk nooit hoeveel de auto nog verder af gaat schrijven…

Bron: Autotelex

Foto: Tesla Model S-combo, gespot door @dubcars