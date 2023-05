EV-transitie niet mogelijk door tekort aan grondstoffen

De EV-transitie is niet mogelijk vanwege een tekort aan spulletjes om het te maken.

Binnen niet al te lange tijd moeten autofabrikanten overgaan op het maken van auto’s waar geen verbrandingsmotor in zit. Fabrikanten die op schema lopen, vinden alles prima.

Merken als Volvo, Volkswagen (ironisch genoeg) en Mercedes zien een elektrische toekomst wel zitten. Zoals je ziet zijn het veelal de Europese merken (alhoewel Tesla en veel Chinese merken verder zijn). Japanse automerken lopen juist een klein beetje achter. Dat betekent dat we geregeld geluiden horen van waarom dat is.

EV-transitie niet mogelijk: weinig grondstoffen

Onlangs was Honda nog met hand en tand aan het verdedigen waarom ze aan het uitstellen zijn op een elektrische toekomst en vandaag is het de beurt aan Toyota. Dat merk heeft lange tijd de voorkeur gegeven aan hybrides. Ze waren er ooit koploper mee en doen het vooralsnog heel erg goed. Ze willen natuurlijk zo lang mogelijk daarvan genieten voordat Toyota ook aan de EV moet. Volgens Toyota is de transitie naar elektrische auto’s namelijk slechter voor het milieu dan hybride’s.

Dat zegt een wetenschapper, niet geheel ontoevallig in dienst van, eh, Toyota Motor Corporation. het gaat om Gill Pratt, toevallig ook de CEO van Toyota’s Research Institute. Hij sprak diverse wereldleiders tijdens de G7-top in Japan. Aan Bloomberg laat hij optekenen dat de wereld simpelweg niet voldoende materialen in de aanbieding heeft om aan de vraag te kunnen voldoen op korte termijn. Het gaat hierbij om twee dingen. Ten eerste de accupakketten. Daar zijn een hele hoop grondstoffen voor nodig en het duurt tientallen jaren voordat er voldoende grondstoffen gedolven zijn.

Laadnetwerk

Een ander punt volgens Gill Pratt is de aanwezigheid van een laadnetwerk. Dat is nu nog niet voldoende. Daardoor heeft het nu nog geen zin om enkel elektrische auto’s te bouwen, aldus Pratt. Deze uitspraken zijn niet denderend ontvangen door partijen als Greenpeace en ook investeerders van Toyota zelf. Toyota heeft op het moment een elektrische auto, de bZ4X, maar die wordt geplaagd door terugroepacties en een matige actieradius.

Met name de inversteerders hameren erop dat grote spelers als Tesla en BYD een veel te grote voorsprong hebben op Toyota (dat overigens wel EV’s in de planning heeft). Nu willen we geen paralel trekken, maar het doet op deze wijze erg denken aan Apple en Android die een weg inslaan. Vergeet niet dat Nokia jarenlang groter was doen Apple al flink aan de weg aan het timmeren was.

Enfin, dat is het woord nu aan u, waarde lezer. Wat denk jij? Gaat Toyota deze achterstand nog goedmaken? Of heeft Toyota gelijk en is een volkomen elektrische toekomst simpelweg niet haalbaar? Deduceer alle wetenschappelijke feitenkennis tot een paar hilarische volzinnen en zet ze neer in de commentsectie!