De Vries moet meer tijd krijgen, aldus held

De Vries heeft een beetje tijd nodig, dat is alles, aldus een van de tofste F1-coureurs aller tijden.

Tot nu toe kunnen we nog niet echt spreken van een top-entree van Nyck de Vries in de Formule 1. Het middenveld zit enorm dicht bij elkaar. Dus elk klein foutje of klein beetje pech, wordt enorm uitvergroot.

De Vries heeft tijd nodig

Dat lijkt ook bij De Vries aan de hand te zijn. Temeer omdat zijn teamgenoot nu – na twee mindere seizoenen – ineens het licht gezien heeft. Maar het is vooral tijd dat De Vries nodig heeft. Helmut Marko heeft nu al de duimschruiven aangretrokken met zijn ‘gele kaart’, maar volgens Juan Pablo Montoya (toch een grote F1-held) moet De Vries gewoon even lekker genieten op de ‘echte’ circuits. Dat zegt hij tegen het fameuze Britse Autosport.

Het is nooit eenvoudig om in de Formule 1 te komen, maar ik denk dat hij gewoon wat extra tijd nodig heeft. Ik denk dat als hij terugkomt naar Europa, waar hij de banen kent, het hem beter af zal gaan. Het schema is bijzonder lastig voor hem, met allemaal nieuwe banen aan het begin van het jaar, dus ik denk dat het echt beter gaat als hij op banen rijdt die voor hem bekend zijn. Juan Pablo Montoya, altijd een bijzonder goede peer.

Het is overigens wel een tikkeltje ironisch dat het uit mond komt van Juan Pablo Montoya. Juan Pablo maakte ook eerst furore door op latere leeftijd de Formule 1 te betreden. In tegenstelling tot De Vries stond Montoya er direct om daar waar mogelijk Michael Schumacher van repliek te voorzien.

Gaat het ook gebeuren?

Op de vraag of De Vries die tijd ook gaat krijgen, is Montoya eveneens vrij direct:

Dat is natuurlijk de realiteit en onderdeel van het spelletje. Je moet meteen presteren. Maar alsnog, hij heeft af en toe laten zien over de snelheid te beschikken. We moeten gewoon eventjes wachten en hem de tijd geven. Juan Pablo Montoya, de laatste echt toffe Formule 1-coureur?

Het gaat wel een leuke worden, want aankomend weekend rijden we in Monaco. Als De Vries zich daar een beetje goed kan kwalificeren en uit de problemen weet te blijven tijdens de race, moet er toch een puntje inzitten?

