Brabus geeft gelifte S coupé 800 pk en epische putdeksels

Als je alle aanpassingen aan in- en exterieur wil hebben, ben je wel een flinke som geld kwijt.

Laatst schotelden we je een E-klasse met wat minimale Brabus-aanpassingen voor, maar dit is de andere kant van het spectrum. Brabus is namelijk compleet losgegaan op een van de dikkere Mercs, namelijk de gefacelifte S-klasse coupé (C217). Je weet wel, die walvis die nu verticale baleinen in zijn grille heeft zitten.

Hoewel Mercedes de optische wijzigingen bij de kloeke tweedeurs (los van de grille) subtiel heeft gehouden, zijn de wijzigingen onder de kap groter, met name in het geval van de S63 AMG (rijtest). Voorheen had deze variant nog de dubbelgeblazen 5.5 liter V8 onder de kap, maar die is nu vervangen door de bekende 4.0 liter V8 met de turbo’s in de hete Vee. Zomaar anderhalve liter minder inhoud dus.

Voor mensen die hun auto standaard laten is dat geen enkel probleem, immers heeft de nieuwe krachtbron méér vermogen dan de oude. Maar aangezien een bekend spreekwoord luidt dat er geen vervanging bestaat voor kubieke inches, is het voor tuners wellicht toch een uitdaging. Gevoelsmatig zou je toch verwachten dat je uit 5.5 liter makkelijker een kleine 1.000 pk kan peuren dan uit 4.0 liter.

Desalniettemin trapt Brabus er gewoon 800 stuks uit in het geval van de door hen aangepakte S63, middels de B40S powerkit. Deze bestaat niet alleen uit een chippie, maar ook uit andere turbo’s. De anabolenkuur zorgt voor een 0,4 seconden snellere sprinttijd van nul naar honderd. Standaard duurt dit sprintje namelijk 3,5 seconden, met Brabus-goodies nog maar 3,1 seconden. Ben Johnson zou trots zijn. De topsnelheid is gelimiteerd op 300 kilometer per uur.

Zeker als je ook het interieur door Brabus laat aanpakken, zal die 300 kilometer per uur nooit comfortabeler gevoeld hebben. Alleen al de dikke laag leder die over de stoelen heen zit, zal al de nodige vering en demping voor zijn rekening nemen. Kost wel wat, namelijk ruim 300.000 Euro, exclusief Nederlandse fun-tax. Zorg wel dat je de S650esque putdeksels aanvinkt op het spec sheet en niet de saaie andere velgen.