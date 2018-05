Monkey Business: Volkswagens apentester komt terug?

Wat zou Stichting Aap hiervan vinden...

Heet nieuws uit januari van dit jaar: Thomas Steg, de hoogste PR-functionaris van de Volkswagen Groep, moest het goede schip Volkswagen verlaten. Dit omdat bleek dat Volkswagen het effect van dieselgassen had getest op apen (en, zo bleek later, ook op mensen). Gezien enkele gebeurtenissen uit het verleden in combinatie met Volkswagens roots werd er in de volksmond al snel gesproken over dieselgaskamers. Je begrijpt, of de onderzoeken wetenschappelijk nou verantwoord waren of niet, dit was een PR-nachtmerrie van jewelste voor het toch al zo geplaagde concern.

Toenmalig CEO Matthias Müller betitelde de kwestie als ‘onethisch en weerzinwekkend’. Iemand moest in zijn zwaard vallen voordat het bedrijf weer vrolijk verder kon gaan. Dat werd dus uiteindelijk Steg. Althans, zo leek het. Want wat schetst de verbazing: Volkswagen wil Steg inmiddels weer terug installeren op zijn oude post!

In de top van VAG is er in de tussentijd het een en ander veranderd. Matthias Müller heeft als CEO het veld geruimd ten faveure van Herbert Diess. De nieuwe leiding is kennelijk van mening dat Steg lang genoeg aan de zijlijn gezeten heeft, zo berichten kwaliteitspublicaties Bild en Der Spiegel. Uit intern onderzoek zou blijken dat Steg feitelijk niks verwijtbaars heeft gedaan. Bovendien kan Volkswagen hem goed gebruiken, zo luidt het. Steg was van 2002 tot 2009 adjunct-woordvoerder van de Bundesregierung en heeft zodoende puike politieke contacten. Die kan Volkswagen goed gebruiken dezer dagen. Een vervanger voor Steg vinden zou daarom lastig zijn.

Een definitieve beslissing over de kwestie is nog niet genomen. Wellicht worden er nog petities gestart tegen de terugkeer van Steg of iets dergelijks. Zo niet dan kan Thomas zijn plaats op de apenrots met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid na een rustige vakantieperiode gewoon weer innemen.