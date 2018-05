Daniel Ricciardo gooit schaduw op Max Verstappen

Niet alleen middels zijn uitmuntende prestaties in Monaco, maar ook met een speldeprikje richting Max in de media.

Zoals iedereen die dit bericht leest inmiddels weet, heeft Max Verstappen zichzelf gisteren opnieuw geen dienst bewezen. In de kwalificatie (verslag) moest hij toekijken hoe teamgenoot Ricciardo vrij eenvoudig de pole kon pakken, nadat hij zijn eigen RB14 wederom in de muur had gehangen tijdens de dying seconds van de derde vrije training. Het betekent dat Max de lijn die hij dit jaar ingezet heeft voorlopig een vervolg geeft. In alle raceweekenden van dit seizoen is hij ofwel gespind, of gecrasht. De touché met Stroll in Barcelona had weliswaar geen gevolgen voor het uiteindelijk resultaat, maar toch.

Waar we enkele races geleden nog de woede van velen op de hals haalden door een tongue-in-cheek ‘KIES MOAHHH!!1!’ tussen Max Verstappen en Pastor Maldonado, is inmiddels niet meer te ontkennen dat Max écht aan een bizar slechte serie bezig is. Denk je even in dat de man die gisteren op exact dezelfde wijze als in 2016 de muur invloog Pastor, Romain of Daniil zou heten en we liggen allemaal tegelijkertijd schuddebuikend en hoofdschuddend op de bank voor de TV. Alleen, omdat het Max is en we graag zien dat hij als eerste over de meet komt, is het nu een combinatie van teleurstelling, medelijden en ontkenning die gevaarlijk dicht in de buurt komt bij ergernis. Hij móet immers winnen, ter meerdere eer en glorie van Nederland en vooral ook van ‘ons’. Potdikke Max, houd dat ding gewoon een keer uit die muur, hoe moeilijk kan het zijn…

Enfin, terwijl Ricciardo door alles en iedereen geprezen werd en zich zelfs mocht verheugen op een telefoontje van Red Bull eindbaas Didi Mateschitz, moest Max incasseren. De media, ex F1-coureurs, Red Bull honcho’s Horner en Marko, iedereen viel over hem heen, met min of meer dezelfde teksten als eerder dit jaar. Het is een gekke situatie. Bij Red Bull weten ze dat Max in principe supersnel is, maar komt er een moment dat dat niet meer voldoende is?

Max zelf bleef aanvankelijk even weg bij de media, maar iets voor zessen kwam dan toch het hoge woord eruit. De Nederlander zei dat het team achter hem blijft staan, zoals hij dat andersom ook deed toen hij vorig jaar elke keer uitviel met pech. Een puik sentiment, maar het klonk ook een beetje als een bezwering. ‘Ik ben bij jullie gebleven toen jullie alles fout deden, dus ik verwacht van jullie nu dezelfde trouw’. Over de crash zelf was Max duidelijk: dit was zijn fout, net als de touché met Vettel in China.

Maar dus niet net zoals de crash in Bakoe? Kennelijk niet in Max’ beleving. We weten echter ook hoe Daniel Ricciardo daarover denkt. Wellicht was dit de aanleiding voor de Ozzie om Max een ‘tikkie terug’ te geven. Hoe dan ook voerde de honingdas, die tot op heden MV33 toch al gekookt heeft dit weekend, de druk op Max nog wat op te voeren met een ‘subtiel’ speldeprikje. Na het behalen van de pole claimde DR3 namelijk dat het helemaal niet nodig was de RB14 te ‘overdriven’. Gewoon op de juiste punten insturen en remmen was voldoende voor de eerste startpositie: