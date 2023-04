Smart #3 is 1.980 kg lichte crossover

1.980 kg is een hoop gewicht voor deze Smart #3. Er zijn tijden geweest dat je dan alle Smarts bij elkaar had, zo ongeveer.

Kleintjes worden groot, zoveel is duidelijk. Niet alleen zag mijn moeder mijn zus uitgroeien tot een enorm roze koeken verslindend monster, maar ook de kleine Smarts worden groot. Het merk begon ooit met revolutionaire kleine luxe stadsauto’s, tegenwoordig doet Smart precies wat de markt wil: elektrische medium crossovers bouwen. Alsof ze bij de Chinees ook verse hamburgers gaan maken.

De basis van de auto is geen Mercedes-Benz (nu nog het moederbedrijf van Smart), maar van Geely. Geely is het concern waartoe ook merken als Lotus, Zeekr, Volvo, Polestar, Proton en Lynk & Co behoren. Er was al een Smart #1, een compacte crossover.

Medium crossover coupé

De Smart #3 is een medium crossover coupé (ja, die term blijft heel erg helaas toch hangen) en staat klaar om de Volkswagen ID5 en Tesla Model Y van repliek te dienen. Dat is heel erg ambitieus.

Ondanks dat Mercedes niet verantwoordelijk is voor de techniek, is het design dat wel. De auto is namelijk ontworpen onder leiding van Gordon Wagner, hoofd design Mercedes. De Smart #3 staat op het SEA-platform. Deze bodemsectie gaat in de toekomst gebruikt worden voor andere modellen van Zeekr en Volvo.

De Smart #3 is en potente auto. De minst krachtige versie heeft een enkele motor die alsnog goed is voor 268 pk en 343 Nm. Daarmee kun je met deze meest eenvoudige variant al in 6,7 seconden naar de 100 km/u sprinten. Dat is ongelooflijk snel voor een instappertje.

Smart #3 Brabus

Wil je meer, dan kan dat ook uiiteraard. Dan moet je namelijk kiezen voor de Smart #3 in Brabus-uitdossing. Dan krijg je er een extra motor bij en beschik je over 422 pk. In een Smart!

Zoals we in de titel vermelden is het geen lichte Smart. De instapper met tweewielaandrijving en een enkele motor weegt 1.870 kg. Ga je voor de versie met vierwielaandrijving, dan zit je op 1.980 kg. Het klinkt knettergek, maar dit is eigenlijk vrij licht voor het type auto.

Het Europese debuut van de Smart #3 staat gepland in september van dit jaar. De eerste exemplaren zullen in 2024 op de Europese wegen verschijnen. Wil je ‘m in het echt zien? Stap dan op het vliegtuig, want de auto staat vanaf morgen op de Shanghai Motor Show te schitteren.

