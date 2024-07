BMW iX2 rangetest: wat is het verschil tussen 100 en 130 rijden?

We onderwerpen de instapversie van de nieuwe BMW iX2 aan een actieradiustest.

We willen allemaal het liefst 130 km/u rijden, maar met een elektrische auto betaal je dan wel een prijs. Als je 130 rijdt gaat je range een stuk harder achteruit dan wanneer je netjes 100 rijdt. Of valt dat toch mee in de praktijk…? Dat gaan we testen met de BMW iX2.

De BMW iX eDrive20

Laten we deze auto eerst even netjes voorstellen. We hadden al gereden met de iX2 eDrive30, maar dit is de eDrive20. De instapper dus. Qua accu maakt het niet uit, in beide gevallen heb je dezelfde 66,5 kWh batterij (64,8 kWh netto).

Het verschil zit ‘m in de elektromotoren: de eDrive20 heeft er maar een, in plaats van twee. En – trigger warning – die is geplaatst op de vooras. Daardoor heb je geen 313 pk en 494 Nm, maar 204 pk en 250 Nm aan koppel. En eerlijk gezegd is dat gewoon voldoende. Je kunt die 10 mille extra die een eDrive30 kost dus ook lekker in je zak houden.

Overigens is onze testauto alsnog even duur als een kale eDrive30, maar ja, zo gaat dat nu eenmaal met opties. Met M Sportpakket, Premium Pack en Comfort Pack komt het prijskaartje uit op €58.082.

100 km/u vs. 130 km/u

Goed, met deze BMW iX2 doen we dus een rangetest. Zoiets deden we al eerder met de Volkswagen ID. Buzz duurtester en de Skoda Enyaq (met dakkoffer). Daarbij gaan we al volgt te werk: we beginnen met een volledig volle accu (100%) en rijden vervolgens een traject van 70 kilometer. Dit doen we eerst met 100 km/u op de cruise control (zo veel mogelijk) en dat herhalen we vervolgens met 130 km/u, wederom op de cruise control. Dat laatste doen we uiteraard ’s avonds, omdat het dan legaal is lekker rustig is op de weg. Overdag 130 km/u rijden zouden we niet durven natuurlijk. Voor de volledigheid vermelden we ook nog even de weersomstandigheden. De beide ritten zijn uitgevoerd op een droge dag, met temperaturen rond de 18 graden. Aan het weer lag het dus niet.

Resultaten

Voordat we naar de resultaten gaan is het eerst nog even goed om de WLTP-cijfers erbij te pakken. Aangezien onze testauto aardig goed in de spullen zit gaan we uit van de minst gunstige waarden (bij de WLTP wordt altijd een kale versie en een bomvolle versie getest).

WLTP-actieradius: 439 km

WLTP-verbruik: 16,3 kWh

Dan kunnen we door naar de resultaten van de test. Na het traject met 100 km/u gereden te hebben bleef er nog 81% over, terwijl dat bij 130 km/u 74% was. Dat is dus best een aanzienlijk verschil, al is het verschil iets kleiner dan bij onze test met de Enyaq. Als je kijkt naar de resterende range, scheelt het ruim 60 km. Door 130 km/u te rijden in plaats van 100 km/u heb je dus circa 20% minder range.

Het verbruik zit bij 100 km/u behoorlijk dicht bij het WLTP-verbruik: het scheelt maar 0,4 kWh. Desondanks haal je de WLTP-range natuurlijk niet, met alleen maar snelwegkilometers. Op basis van de 307 km resterende range bij 100 km/u zou je een totale range hebben van 377 km. Dat is niet heel imposant voor een auto van bijna 60 mille, maar daar zul je het mee moeten doen.

Hieronder de cijfers overzichtelijk in een schemaatje: