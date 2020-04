Brandstofprijs in Nederland blijft dalen

De laagste brandstofprijs sinds de kredietcrisis

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn. De brandstofprijs is flink aan het kelderen. Iets wat ook gebeurde in 2008 tijdens het hoogtepunt van de kredietcrisis. Toen was de laagste prijs voor een litertje benzine namelijk €1,15. Nu tijdens de coronacrisis dalen de brandstofprijzen weer.

Tijdens de kredietcrisis daalden de brandstofprijzen maar liefst met 9,4 procent. In maart dit jaar zijn is de brandstofprijs 6,1 procent gedaald ten opzichte van februari. En dat is de grootste daling sinds 2008. Dat is natuurlijk fijn bij de pomp want daar kon je in maart tanken voor gemiddeld €1,524. Bij de grens was de peut goedkoper. Je verwacht het niet, tanken langs de snelweg is duurder. Het scheelt volgens het CBS ongeveer 10 cent. Onbemande tankstations zijn het goedkoopst.

De prijs van een litertje brandstof is van heel veel zaken afhankelijk. De prijs voor een vat ruwe olie bijvoorbeeld, dat kost nu 34 dollar door onenigheid tussen Saoedi-Arabië en Rusland. Ook de vraag naar brandstof telt mee voor de brandstofprijs. Vanwege corona blijven meer mensen thuis en is er minder verkeer op de weg. Er is dus ook minder vraag naar brandstof. Maar denk ook aan accijnzen en BTW-tarieven. Want van die €1,524 per liter in maart zijn ruim een euro belastingen en accijnzen.

Na maart bleef de prijs zakken met 2%. Op 20 april koste een liter benzine nog maar €1,47.

Bron: CBS / Travelcard Nederland BV