Brandweerman die appende vrouw doodreed krijgt straf

Onrechtvaardig, of terecht?

Het leven als brandweerman- of vrouw is al niet gemakkelijk, maar het rechtssysteem heeft het vandaag nog lastiger gemaakt dan dat het al is. De bestuurder van een brandweerwagen, Tim W., botste in de lente van 2017 op een nietsvermoedende auto en daarbij kwam de bestuurder om het leven. Vandaag moest de brandweerman voor de rechtbank in Zwolle verschijnen, wat hij deed in uniform, en aldaar heeft de rechter hem een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke ontzegging van 18 maanden opgelegd voor het incident.

Hoewel dit op zich klinkt als een logische beslissing van de rechter, ontstaat er door de situatie waarin het ongeluk heeft kunnen gebeuren een groot dilemma binnen de rechtszaak.

De brandweerwagen die Tim W. op dat moment bestuurde was namelijk onderdeel van een trein hulpauto’s, die met een PRIO 1-melding – dus met zwaailichten en hard geluid – op weg waren naar een spoedsituatie. Aangekomen bij het kruispunt waar het ongeval uiteindelijk gebeurde, stonden de lichten voor de brandweerauto’s al ongeveer 15 seconden op rood. Hoewel de hulpdiensten op zo’n moment voorrang behoren te krijgen, kan het wel eens misgaan door onoplettende bestuurders.

In dit geval is dit laatste precies gebeurd. Een 51-jarige vrouw, Erna Uuldriks, zat volgens onderzoek tussen de 9 en 11 seconden voorafgaand aan het ongeval nog op haar telefoon en had iemand een bericht gestuurd. Hierdoor had ze de situatie niet goed in de gaten, waardoor ze door bleef rijden en in aanraking kwam met de tweede brandweerauto in de trein, die door Tim W. werd bestuurd. Volgens de rechtszaak reed de brandweerauto tussen de 94 en 101 km/u, op een plek waar 80 km/u de maximumsnelheid is. Nu is dit sowieso te hard, maar daarbij pleitte de officier van justitie ook nog dat hulpvoertuigen geen voorrang mogen claimen. Zij behoren dit immers te krijgen. Tevens mogen ze niet harder dan 20 km/u door rood rijden. Mede door de onoplettende bestuurder, het snelheidsverschil en het onvermogen van de brandweerauto om nog op tijd in te grijpen, verloor de vrouw haar leven.

Hoewel de uitspraak in deze zaak al is gedaan, komt de rechtbank pas op 21 december met een besluit. (Bron: Telegraaf)

Beeld: Brandweer en Mercedes-AMG GT, door @kuifje