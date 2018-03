Zo snel was de brandweer vorig jaar ter plaatse

Ze waren vlugger dan mijn gemiddelde toiletbezoek.

Of er nu een kat in de boom zit, een compleet appartementencomplex in lichterlaaie staat of Tom Coronel opgevangen moet worden: op de brandweer kunnen we altijd rekenen. In Nederland zit het tempo er goed in, zo blijkt uit nieuwe statistieken van het CBS. Hoewel de Nederlandse brandweer gemiddeld trager was dan het jaar ervoor, is het negatieve verschil van 0,2 minuten (12 seconden) relatief verwaarloosbaar.

Gemiddeld gekeken had de Nederlandse brandweer in 2017 niet meer dan 7,7 minuten nodig om bij een brand te geraken. Deze tijd is vervolgens weer op te delen in alarmering, uitruktijd en rijtijd. Verdeeld over de drie aspecten had de brandweer gemiddeld 0,7 minuten, 2,9 minuten en 4,1 minuten nodig. Daarmee was de responstijd zoals gezegd iets trager dan voorheen. Echter is dit vooral te wijten aan de toegenomen uitruk- en rijtijd, meldt het CBS.

Het CBS denkt dat de toegenomen uitruk- en rijtijden vooral te maken hebben met de situatie in de buitengebieden (dankjewel Drenthe!). Niet alleen zijn de afstanden regelmatig langer, de lokale brandweer heeft door een dunnere bevolkingsdichtheid minder vaste werknemers tot haar beschikking. Daarbij komt het vaak voor dat er vrijwilligers meehelpen, wat de responstijd niet ten goede komt. Zo had de regio Limburg-Noord met 5,7 minuten gemiddeld de langste rijtijd, terwijl de regio Drenthe met een totale responstijd van 10,7 minuten bijzonder er het langst over deed om te arriveren op de bestemming.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de regio Kennemerland, die met een responstijd van 6,5 minuten het snelst ter plaatse was. Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden volgen met een responstijd van 6,7 minuten. Brabant-Noord en Gelderland-Midden waren de enige regio’s die hun responstijd t.o.v. het voorgaande jaar wisten te verbeteren. Oftewel, het kan nog sneller.