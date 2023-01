Brede Cullinan is eindelijk een stuk breder

Was het nodig? Nee, maar een bredere Cullinan gaat vast wel scoren.

Een Rolls-Royce aanpakken is altijd wel een dingetje. Rolls-Royce maakt misschien wel de beste luxeauto’s ter wereld. Dan kom jij aan met een hoop tupperware en een laptop om er iets opvallenders van te maken. In veel gevallen pakt dat hopeloos uit.

Met de Rolls-Royce Cullinan lijkt dat juist een beetje de bedoeling te zijn. Mensen die een half miljoen stukslaan op een SUV zijn niet vies van een klein beetje opvallen. Op zich is de Cullinan niet extreem extrovert qua styling, maar wel qua formaat. Gevoelsmatig is het meer een distributievrachtwagen dan een personenauto qua afmetingen. Met deze lichtelijke overdrijving proberen wij u, de lezer, over te brengen dat de Cullinan écht heel erg groot is.

1016 Industries

Wil je groot en nóg opvallender, dan kan dat. Daarvoor moet je naar 1016 Industries. In de meeste gevallen levert deze specialist voornamelijk onderdelen voor supercars als McLarens, Ferrari’s en Porsches. In dit geval hebben ze een bodykit ontwikkeld die echt heel erg dik is. Letterlijk. De kit bestaat uit wielkastverbreders voor en achter, nieuwe sideskirts, diverse spoilers, een diffusor en natuurlijk een gigantische voorbumper.

Is het mooi? Nou, nee, eigenlijk niet. Maar we hebben ook niet het idee dat dat het uitgangspunt was voor deze bede Cullinan. Is het een blubberdik apparaat? Jazeker! En dat was juist wél de bedoeling. Naast de enorme bodykit zijn er ook nieuwe velgen. Die heb je nodig ook, want de standaard wielen staan veel te ver naar binnen met zo’n bodykit. Achter de velgen zie je remklauwen, die voor de gelegenheid in het oranje zijn uitgevoerd. Op de naafdoppen en op het logo komt het oranje weer terug.

Prijs brede Cullinan

Onder de kap is alles bij hetzelfde gebleven, dus een enorme biturbo V12 met 560 pk en 850 Nm. Er is vast wel een chiptuner die er wat extra vermogen weet te halen. Als je zoveel geld stukslaat op en Cullinan wil je ook iets meer snelheid, waarschijnlijk.

Over geld gesproken, dit is geen goedkoop grapje. De bodykit kost namelijk 53.000 euro, ongespoten en niet gemonteerd. Dan is deze fan FRP. Ben je daar te chic voor, kun je ook kiezen uit diverse soorten carbon. Er zijn diverse soorten die je kunt configureren. Dan kan de prijs oplopen tot 80.000 euro, enkel en alleen voor een bodykit!

