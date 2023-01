Vernieuwde Mercedes GLE, dit verwachten we

Wat kunnen we allemaal verwachten van de vernieuwde Mercedes GLE?

Elke dag krijgen we ongeveer duizenden mailtjes in de box met de vraag: wanneer komt de vernieuwde Mercedes GLE eigenlijk? Het lijkt namelijk al een tijdje te duren, nietwaar?

Om het geheugen op te frissen, de eerste Mercedes-Benz GLE (W166) kwam in 2015 op de markt. Dat was toen een facelift voor de Mercedes-Benz ML. Ook kwam er een GLE Coupé (dat is dan de C292), een tegenhanger voor de BMW X6.

Op de Salon van Parijs in 2018 werd de tweede generatie GLE voorgesteld. Deze was er nu direct als SUV (W167) en ‘Coupé’ (C167). Niet voor Europa, maar wel interessant voor lange mensen met lange kinderen is de GLE met lange wielbasis (V167).

Dit is het huidige model

Vernieuwde Mercedes GLE

Nu is het dus tijd voor de GLE ‘Modelpflege’. Mercedes-Benz heeft deze foto de wereld ingestuurd met daarop de afbeelding van het front (van waarschijnlijk het SUV-model) én de achterzijde (van de Coupé). Gelukkig kun je met een paar kleine ingrepen de donkere foto iets lichter maken om zo een beter beeld te krijgen.

Zo kunnen we zien dat de neus is opgefrist. De koplampen zijn nu iets platter dan voorheen, zodat de auto een sportievere uitstraling krijgt. Ook de dagrijverlichting is nu anders, evenals de grille en het logo. Wie de facelift van de CLA heeft gezien, zullen deze wijzigingen geen verrassing zijn. Ook is de bumper licht afwijkend van het huidige model.

En de techniek dan?

Aan de achterzijde is duidelijk te zien dat de lampenwinkel veranderd is. Althans, de vorm is gelijk, maar de invulling is anders. Ook lijkt de bips ietsje boller te zijn. Tot zover de uiterlijke kenmerken, hoe zit het met de techniek? Volgens Carbuzz heeft Mercedes het onderstel rigoureus herzien. Met name op slecht wegdek moet de vernieuwde GLE aanzienlijk comfortabeler zijn dan voorheen.

Dit is het huidige model GLE.

Qua motoren zal het waarschijnlijk bij hetzelfde blijven: GLE 350, GLE 450 en GLE 580. De gewone 350 zal hier niet leverbaar zijn, wij krijgen dan automatisch de GLE350e, een plug-in hybride.

Wellicht dat deze een nog betere accu krijgt voor een nog grotere elektrische actieradius (deze is al best indrukwekkend). Uiteraard zijn er ook diverse AMG’s die terug komen, de GLE 53 (435 pk) en de GLE 63S (612 pk). Een ding weten we wel zeker, de vernieuwde GLE zal 31 januari onthuld worden.

