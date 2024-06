Ga jij voor een BMW M2 of een subtiel dikke M240i?

Een subtiel dikke M240i is leuker dan een M2, nietwaar?

Het is de vraag die we elke dag in de digitale brievenbus tegenkomen: moet ik een BMW M2 of een BMW M240i kopen? Als je eventjes snel de specificaties naast elkaar legt, lijken ze eigenlijk best veel op elkaar. Beide zijn namelijk compacte coupés met een geblazen zes-in-lijn, achterwielaandrijving en overal ///M-badges. Alleen is de M2 een echte M en de M240i een soort M-Light.

Als je niet kunt kiezen, hebben we hier een leuke tussenoplossing voor je! Het gaat om deze subtiel dikke BMW M240i van 3D Design. Dat is een hele grote Japanse specialist met een heerlijk ouderwetse website. Ze hebben enorm veel upgrades voor BMW, Mini en Toyota (ja, alleen de Supra natuurlijk), dus ook voor de BMW 2 Serie.

Upgrades voor de M240

Ze hebben nu een enorme lading aan upgrades voor de M240i. Handig als je al een M240i hebt en te weinig inruil kreeg op een M2. Er is een complete koolstofvezel-kit met frontsplitter, kofferbakspoiler en diffusor. Bij die diffusor is er rekening mee gehouden dat je vier ronde uitlaten wil hebben. Je kunt bij de sportuitlaatsysteem kiezen voor carbon of RVS-eindstukken.

De wielen zijn de bekende Type 3 Forged-velgen. Voor zijn ze 8,5×20 en achter 9×20 groot. Bijzonder, zowel voor als achter past men 20mm grote spacers toe. Voor de achterwielen maakt dat niet heel erg veel uit, maar voor de voorzijde is dat een flinke maat voor een spacer.

Je tart toch een beetje met de schuurstraal. Bij 3D Design weten ze over het algemeen wel wat wel en niet kan. Als we heel snel kijken naar de ET-waardes, zijn die ietsje hoger bij de 3D Design-wielen (dus die staan standaard anders verder naar binnen).

Meer power!

Om de stance te perfectioneren zijn er verlagingsveren die samenwerken met de standaard M-dempers. De M240i van 3D Design ziet er sneller uit, maar is deze dat ook? Ja! Er is namelijk een module die het vermogen kan passen.

Volgens de tuners win je er zo’n 50 tot 60 pk en 100 tot 120 Nm meer, afhankelijk van de staat van de motor en andere variabele omstandigheden. Dus dat betekent minimaal 437 pk en 600 Nm. Niet verkeerd toch? Prestatiecijfers worden niet genoemd, maar het zal tussen een standaard M240i en standaard M2. Alle onderdelen zijn per direct te bestellen.

