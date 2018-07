Shucks! Noren beginnen Tesla te haten

De liefde tussen Noorwegen en Tesla dreigt te bekoelen.

Trubbels in het Noorse Tesla-paradijs: in het EV-minnende land beginnen steeds meer Tesla-klanten zich te storen aan de zeer gebrekkige service van Tesla. Nu het Amerikaanse merk eindelijk een min of meer respectabele hoeveelheid auto’s bouwt, dienen de volgende vragen omtrent de competenties van het bedrijf zich aan. Automotive News bericht namelijk dat er in pioniersland Noorwegen steeds meer gemor ontstaat, onder andere over de tijd die het kost om een Tesla te laten repareren en wachttijden bij oplaadpunten. De service van Tesla wordt door Noren inmiddels beoordeeld als de slechtste van alle automerken en de op drie na slechtste van alle bedrijven überhaupt.

De adoptie van EV’s in Noorwegen kent geen gelijke. Vorig jaar was meer dan de helft van alle verkochte auto’s in het land een EV. Tesla profiteert daar volop van mee. In de socialistische heilstaat waar ooit de eerste Europese Tesla werd geleverd, verkocht het merk vorig jaar twee keer zoveel auto’s als in 2016. Tot en met juni van dit jaar, laten de verkoopcijfers een plus zien van nóg eens 70 procent. Let wel, ook in Noorwegen wordt de Model 3 nog niet een geleverd, dus alleen de Model S en Model X zijn verantwoordelijk voor dit belachelijke succes.

Doch de medaille heeft een aantal keerzijdes. Eerder berichtten we al over de levensgevaarlijke transporteurs des doods die Tesla inzet(te) om de auto’s bij klanten te brengen. Een ander puntje is dat de reparatiestaf in de periode van enorme groei qua verkoopcijfers maar is gestegen met derig procent. Dat wreekt zich, zo ondervinden mensen die tegen een technisch probleem of schade aanlopen. De 43-jarige Havard Wiig bijvoorbeeld had in februari een kleine aanrijding met zijn Model S. Toen hij de auto wegbracht, verwachtte hij binnen een week of twee zijn auto weer in de armen te sluiten. Maar nu, vijf maanden later, wacht hij nog steeds op zijn auto. Wiig heeft zijn geduld verloren en wil zijn twee jaar oude auto verkopen.

Hij is niet de enige met een dergelijk verhaal, echter blijven sommige Tesla-adepten geloven in de missie van Musk. Henrik Erikson, die vrijwel direct na aankoop van zijn Tesla de hoofdzekering moest laten vervangen, vergelijkt het met je favoriete voetbalclub supporten:

If it had been another car brand, you would maybe be a bit less forgiving. But it’s just like a football team, you want to cheer on the one you believe in.

Nu er echter ook andere (dure) EV’s op de markt verschijnen, doet Tesla er waarschijnlijk goed aan de service te verbeteren (als ze dat kunnen). Overleven op de loyaliteit van een trouwe schare rabiate fans is voor verschillende andere merken in het verleden namelijk al een verhaal met een einde gebleken.