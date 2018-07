Onthulling Audi e-tron uitgesteld, presentatie later moment

Stront aan de knikker?

Aanvankelijk was het de bedoeling dat wereld in Brussel kennis zou maken met de Audi e-tron, de eerste volledige elektrische productie-SUV van het merk. Op 30 augustus zou het doek worden getrokken van de auto tijdens de Audi Summit.

Niets van dit alles, want Audi heeft de onthulling uitgesteld. Volgens diverse Duitse media heeft dit te maken met de recente arrestatie van Rupert Stadler. Audi houdt vanzelfsprekend de lippen stijf op elkaar. In plaats van een Belgische wereldprimeur, zal de introductie aan de andere kant van de oceaan plaatsvinden.

Bijna een maand later, op 17 september, trekt Audi het doek van de e-tron tijdens een event in San Francisco. Via een countdown op een speciale e-tron website telt Audi af. De onthulling is ’s avonds om 21:00, wat betekent dat de presentatie voor ons op de 18de midden in de nacht plaats zal vinden.

De uitstelling van de onthulling heeft voor zover bekend geen gevolgen op leveringen. Nog steeds is de planning dat de auto eind dit jaar beschikbaar is, met de eerste leveringen in de eerste helft van 2019.