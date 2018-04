Game of Thrones: de soap om de zitjes in de VAG-top

Oooh, it's lonely at the top...

Zoals jullie weten ben ik niet bepaald fan van Game of Thrones. Ik bedoel leuk en aardig, die fantasy-elfjes, maar een fittie op hoog niveau in het echte leven beschouwen is toch veel interessanter? De realiteit is per slot van rekening vaak nog gekker dan fictie.

Momenteel is er naar verluidt een dergelijke strijd gaande in de hoogste regionen van het Volkswagen concern. Een en ander heeft -uiteraard- te maken met de naweeën van dieselgate. De inzet is hoog. De potentiële buit bestaat onder andere uit de negen zitjes in VAG’s management board, inclusief de belangrijkste van allemaal, namelijk die van CEO Matthias Müller. Müller heeft eigenlijk nog een contract dat loopt tot 2020, maar achter de schermen zou hij inmiddels aangegeven hebben te willen meewerken aan het afstaan van zijn positie. Een en ander zou aanstaande vrijdag al beklonken kunnen worden.

De beoogd opvolger van Müller heet Herbert Diess. Herbert is nu al de eindbaas bij het merk Volkswagen en zal die functie naar verwachting voorlopig blijven vervullen naast zijn beoogde nieuwe rol als CEO van het merk. Diess kwam in 2015 over van BMW, waar hij naar verluidt ook graag de CEO had willen worden. Die functie ging echter naar Harald Krüger. Diess kreeg daarna thuis waarschijnlijk een glas Roosvicee en een paar bemoedigende woorden, stapte over naar VAG en kan daar nu alsnog zijn droom waarmaken om head honcho te worden. Zijn relatief late komst naar Wolfsburg spreekt nu in zijn voordeel: Diess is daardoor niet echt besmet door dieselgate.

Volgens Duitse media is de Müller niet de enige hoge pief wiens stoel (serieus) wankelt. Hetzelfde geldt onder andere voor geld-man Frank Witter, recht-vrouw Hiltrud Werner, personeelschef Karlheinz Blessing, en Audi-baas Rupert Stadler. De andere bonzen in de club van negen zouden wel vast in hun zadel zitten. Hoeveel koppen er uiteindelijk gaan rollen valt nog te bezien.

Wat VAG wil bereiken met deze Kansas City Shuffle is niet geheel duidelijk. Komt de lange arm van de wet op de achtergrond dichterbij waardoor het merk een paar ‘schone’ leiders wil hebben? Het zou kunnen. Zeker is dat Müller bekend staat als een echte auto-fanaat. Hij werkte zijn hele leven alleen voor autofabrikanten en verzamelt naar verluidt graag mensen om zich heen die ook echt van auto’s houden. Diess daarentegen ‘geniet’ een reputatie als een ‘kosten-killer’, of beancounter, zoals de Amerikanen dat zo graag noemen. Tevens is hij een groot voorvechter van de elektrische toekomst van Volkswagen. Beide zaken gaan overigens hand in hand: de elektrificatie zorgt naar verwachting voor een verlies van 30.000 banen bij het concern.

In mijn ogen zijn grote kostenbesparing nooit goed voor de kwaliteit van het product, zoals je bijvoorbeeld kon zien aan Mercedes in de 90s. Maar goed, dat ben ik alleen. Vind jij Diess een goede keuze?