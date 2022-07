Schoonvader Max naar de gevangenis voor zijn uitspraken?

De ontwikkelingen volgen zich op. En het gedrag van Nelson Piquet Sr. krijgt mogelijk nog een staartje, men spreekt nu zelfs over een gevangenisstraf.

Afgelopen week kwam er nog meer ophef over de kwestie Piquet. De schoonvader van Max Verstappen zou vorig jaar ook al over de scheef zijn gegaan. Dit verhaal krijgt nu een staartje in thuisland Brazilië.

Aurea Carolina, Taliria Petrone en Vivi Reis van de Socialisme en Vrijheidspartij in Brazilië laten het er niet bij zitten. De drie parlementsleden hebben een officiële aanklacht tegen Piquet ingediend bij de openbare aanklager. Ze willen dat Piquet de consequenties ervaart van zijn acties.

De racistische uitlatingen kunnen de oud autocoureur een maximale gevangenisstraf opleveren van drie jaar in Brazilië. Nu is dit de meest extreme uitkomst. Allereerst moet de openbare aanklager een officieel onderzoek starten naar aanleiding van de aanklacht.

Daarnaast heeft Piquet Sr. natuurlijk genoeg centen om een puike advocaat in de arm te nemen die zijn hachje kan redden. De schone vader van Max Verstappen achter de tralies zien verdwijnen, en dat voor zelfs drie jaar? Die kans lijkt erg klein, maar het ligt formeel dus op tafel in Brazilië. Het is afwachten wat de openbare aanklager heeft te zeggen over de zaak. (via express.co.uk)