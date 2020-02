Volkswagen maakt nog een elektrische Transporter

Mocht je nog een elektrische Volkswagen Transporter nodig hebben.

Sinds dieselgate is Volkswagen helemaal fan van elektrische auto’s. Denk aan de e-Golf, de e-Up en de complete ID-familie. Het is nooit te laat om met je tijd mee te gaan. Naast nieuwe Volkswagens is het Duitse merk ook bezig met het elektrificeren van oude Volkswagens. Nu is het tijd voor een elektrische Volkswagen Transporter.

e-Bulli

In het verleden heeft Volkswagen al wat oude Transporters en kevers voorzien van een elektrische aandrijflijn, nu is het de beurt aan een T1 EV. Die is tot nu toe ongemoeid gebleven. De Samba-bus heeft de briljante naam ‘e-Bulli’ gekregen. Volgens Volkswagen is de T1 elektrische VW bus voorzien van de meest hypermoderne techniek.

Authentiek

Volkswagen heeft wel geprobeerd om de e-Bulli zou authentiek mogelijk over te laten komen. Echter, op diverse punten is de auto net even wat moderner om zo wat prettiger te zijn om elke dag mee te rijden. Zo zijn de lampen nu heuse LEDs, zodat je wat meer zicht hebt s’avonds. De standaard lampen geven net zoveel licht als twee redelijke restaurant-kaarsen, dus op zicht geen overbodige luxe.

Modern

Ook is het interieur van de elektrische VW bus gemoderniseerd. De gehele vloer is nu van hout, heel erg chic. De versnellingspook bevindt zich nu tussen de voorstoelen, in plaats van op het dashboard. Uiteraard wordt het meubilair niet ongemoeid gelaten: alle stoelen zijn voorzien van nieuw leder.

Techno Classica

De Volkswagen Bulli zal zijn debuut maken op de Techno Classica Beurs in Essen, die vindt plaats van 25 tot 29 maart dit jaar, mits het Coronavirus geen roet in het eten gooit. De Zwitserse minister van Volksgezondheid heeft bepaald dat deze beurs niet door gaat.

Elektro Transporter

Naast de E-Bulli zal Volkswagen ook de ‘Elektro-Transporter’ meemen. Dat is een Volkswagen T2 met volledige elektrische aandrijving. Geen restomod, maar daadwerkelijk een product van de jaren ’70. Deze bus woog dankzij 880 kg aan accu’s maar liefst 2.170 kg. Dankzij die 21.2 kWh accu kon je 85 kilometer op een volle lading rijden. De topsnelheid van het 44 pk sterke monster was 75 km/u.