BREEK: volgend jaar doen er 11 F1-teams mee!

Het is lang geleden dat er meer dan 10 Formule 1-teams meededen, maar het gaat in 2026 echt gebeuren!

In 2026 gaan de Formule 1-regels weer helemaal op de schop. Dat dit voor veel bombarie zorgt, dat is al een paar jaar bekend. Zo gaan een paar teams het helemaal anders doen, denk aan Sauber dat opgeslokt wordt door Audi volgend jaar. Binnen de teams ruimte voor een hoop tumult, maar alles is mogelijk.

Elfde team

Dat laatste wordt weer eens bewezen: vanaf 2026 doen er officieel elf Formule 1-teams mee! Het is een tijdje geleden dat er een gloednieuw team aan de line-up toegevoegd is. De meeste teams hebben hun roots ver in het verleden liggen en zijn enkel door tig eigenaren, sponsoren en andere marketingkeuzes gegaan. Red Bull is bijvoorbeeld enkel een overname door de energiedrankjesgigant van Jaguar, om een voorbeeld te noemen. Als iemand de aspiratie had om een nieuw team te stichten, was het slimmer om een bestaand team over te nemen. Dat deed Lawrence Stroll bijvoorbeeld met Racing Point Force India, wat nu Aston Martin is. Toen Andretti wilde toetreden als elfde team met Cadillac als motorleverancier, werd dat keihard geblokkeerd omdat niet elke teambaas op nog een team zat te wachten.

Cadillac

Toch werd vorig jaar duidelijk dat wonder boven wonder een elfde team mogelijk is en nu is het officieel: Cadillac wordt in 2026 toegevoegd aan de line-up! En nee, niks aan overnames: een hagelnieuw team. Voor het eerst sinds 2016 dat een team uit het niks komt (de laatste keer was dit Haas) en het was dat jaar ook voor het laatst dat er elf teams op de grid verschenen. Zoals gezegd lag deze beslissing al een tijdje te wachten op goedkeuring van alle partijen, wat nu gebeurd is. General Motors en TWG Motorsports gaan als Cadillac meedoen aan de sport.

Concreter dan dat wordt het nu nog even niet, dus wie de coureurs worden en hoe het team precies gaat heten (Mastercard Bitcoin GambleKing Cadillac Racing is nog beschikbaar, bijvoorbeeld) wordt nog niet duidelijk. Het is wel weer een volgende stap qua grote veranderingen die ons te wachten staan in 2026, en dat vlak voordat seizoen 2025 van start gaat. Spannend!