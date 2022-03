Deze nieuwe Chinese EV is nu in Nederland gearriveerd

Nederland is per vandaag een automerk rijker: Xpeng.

Tot voor kort was het heel zeldzaam dat er een nieuw automerk bijkwam in Nederland. De laatste jaren zijn er echter een hoop merken bijgekomen. Polestar, Lynk & Co, MG, Seres en Aiways, om er eens een paar te noemen. En het merendeel van deze nieuwkomers is Chinees.

Nu kan er weer een merk aan het rijtje toegevoegd worden: XPeng. Eind vorig jaar schreven we al dat dit Chinese merk zijn opwachting zou maken in Nederland. Nu is het dan zover: in Leidschendam is de eerste XPeng Experience Store geopend.

XPeng introduceert ook hun eerste model op de Nederlandse markt: de P5. Dit is een beetje een verrassing, want eigenlijk zou de grotere Xpeng P7 de spits afbijten. Je kunt de P7 overigens al wel bekijken in Leidschendam, samen met de vliegende auto van XPeng. Uiteraard kun je de P5 daar ook aanschouwen.

De P5 mag dan de instapper zijn van XPeng, echt een kleine auto is het niet. Met een lengte van 4,768 meter is de P5 een slag groter dan een Tesla Model 3. Net als de P7 is de P5 een traditionele sedan, maar de proporties zijn wel wat eigenaardig. De P5 heeft een kont waar een BMW X6 bijna jaloers van wordt.

Design blijft natuurlijk subjectief, laten we vooral ook even naar de objectieve cijfers kijken. De XPeng P5 heeft een 66 kWh groot accupakket aan boord. Daarmee is een WLTP-range van 465 mogelijk. Helemaal niet onaardig dus.

Verdere specificaties vermeldt XPeng nog niet, maar via de RDW kunnen we achterhalen dat de elektromotor goed is voor 208 pk. Wel vermeldt XPeng dat de auto voorzien is van de nieuwste snufjes, zoals over-the-air-updates, spraakherkenning en ‘XPilot’. Dat is XPeng’s versie van de Tesla Autopilot.

De XPeng P5 is nu alvast te reserveren. De verwachte levering is in het vierde kwartaal van dit jaar. Het is helaas nog niet bekend wat deze auto moet kosten in ons land. Een blik op de RDW-data leert ons dat er al wel een viertal op Nederlands kenteken staat. Zodoende hebben we al een indicatie van de prijs. Volgens de kentekeninformatie hebben deze auto’s een catalogusprijs van €46.599.