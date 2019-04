Toyota opent eigen variant op de Nürburgring

Uiteraard voor testdoeleinden.

Terwijl in het weekend supercars, sportauto’s, motoren en afgetrapte Polo’s te vinden zijn op de Nürburgring Nordschleife voor de hobby, is het doordeweeks een serieuze bedoeling tijdens de Industry Pool-uurtjes. Autofabrikanten rijden met (flink) gecamoufleerde modellen op de ruim 20 kilometer lange Nordschleife. Het stuk asfalt is ideaal om nieuwe auto’s en technologieën te testen en ook Toyota doet graag mee.

Eén zo’n plek is echter niet voldoende om alle tests uit te voeren. Daarom beschikken autobouwers vaak over een eigen testcircuit. Toyota heeft een nieuw circuit geopend die is geïnspireerd op de Nordschleife met onder meer hoogteverschillen.

Het nieuwe Toyota Technical Center Shimoyama in de Aichi prefectuur te Japan is deels geopend. De compleet nieuwe faciliteit is te vinden op 650 hectare grond. Het testcircuit is 5,3 kilometer lang en kent een hoogteverschil van 75 meter. Zeker 50 mensen waren betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe circuit.

Het circuit is het eerste operationele gedeelte van het testcenter. De komende jaren bouwt Toyota verder aan de faciliteit. Tegen 2023 willen de Japanners er onder meer een gedeelte klaarhebben waar de topsnelheid van auto’s getest kunnen worden.