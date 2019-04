Kopen! Speedster met 450.000 kilometer achter de bultrug

Typisch weer zo'n auto die alleen maar onder een doekje staat in een garage. Wait...what?

Onlangs trok Porsche het doek van de nieuwe 911 Speedster. De boodschap was duidelijk: de Notre Dame in Parijs mag dan afgefikt zijn, maar de hunchback is nog altijd springlevend. Sterker nog hij is mooier en dankzij GT3 goodies toffer dan ooit.

Traditioneel is de Speedster inmiddels een beetje uitgegroeid tot de uitsmijter van (vrijwel) elke generatie 911. Als de nieuwe gen in de startblokken staat om het stokje over te nemen, komt Porsche nog even met de bultrug (rijtest) op de proppen op basis van het uitgaande model.

Het is persoonlijke smaak, maar voor mij is het 911 G-model nog steeds de ultieme 911. De Speedster op basis van die generatie (rijtest) zou me dus moeten laten kwijlen als een Berner Sennenhond die je een lap ribeye in het vooruitzicht stelt. Maar stiekem heeft de magie van de Speedster me nooit zo gegrepen. Het extra lage voorruitje is wel leuk, maar die bubble butt…Ik vond het allemaal net een beetje too much. Te veel hype ook, want Speedsters waren en zijn altijd al stervensduur.

Daarom verbaasde het me dat ik van deze Speedster wél best warm wordt. Misschien is het de relatief saaie kleurcombo. Normaal gesproken zijn we bij autoblog niet zo’n fan van leasegrijs, maar het geeft deze Speedster wel een soort klassieke chique. De echte reden waarom we over de auto schrijven is echter de kilometerstand. De huidige eigenaar kocht ‘m met 600 mijl op de klok en reed er daar vervolgens 282.400 mijl bij.

Jawel, deze Porker, toch een ususal suspect voor de betere stilstaande Porsche-collectie, heeft ruim 450.000 kilometer achter de kiezen. Collecting Cars gaat ‘m binnenkort veilen. De prijs zal voor de meesten echter een struikelblok blijven. Of je korting krijgt vanwege de imponerende laufleistung van de auto, wagen we te betwijfelen…