Dit kost de nieuwe Mazda3

Wat mogen we neertellen voor de interessante Japanse hatchback?

De nieuwe Mazda3 heeft wat reacties teweeggebracht. De Japanse autofabrikant kon over het algemeen op veel lof rekenen voor het feit dat ze het concept minimaal gewijzigd hebben. Het resultaat is een fraai getekende hatchback die niet misstaat op de oprit. Het model komt er ook als sedan.

De euro’s op de bankrekening mogen geteld worden, want Mazda heeft de Nederlandse prijs van het nieuwe model bekendgemaakt. Met de komst van de nieuwe Mazda3 neemt het automerk afscheid van de S, TS, TS+ en GT-M benamingen. In plaats daarvan kiest Mazda voor simpelere namen zoals Comfort en Luxury. De Mazda3 scoor je vanaf 27.160 euro. Voor dit bedrag krijg je de hatchback met een Skyactiv-G 122 benzinemotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Zaken als een 8.8-inch infotainmentscherm, navigatie met Apple CarPlay en LED-koplampen zijn standaard. De sedan kost 500 euro meer. Wie een automaat wenst mag 29.660 euro aftikken bij de dealer. Dieselen kan met de Skyactiv-D 116 voor 31.590 euro.

In een later stadium komt de Mazda3 ook met de nieuwe tweeliter Skyactiv-X SPCCI benzinemotor beschikbaar. In maart komt het automerk met meer (technische) informatie over dit blok. Wel laat Mazda alvast weten dat de Skyactiv-X 950 euro duurder gaat worden in vergelijking met de Skyactiv-G 122. In maart staat de nieuwe Mazda3 bij de dealer. De Skyactive-X komt later en is vanaf juli leverbaar.