Defender V8 wordt de duurste Land Rover Defender

Voor de ware purist lepelt Land Rover de mooiste motor in het vooronder. Het resultaat: de Defender V8.

Het is even afwachten welke manier het beste gaat werken om een legendarische terreinwagen opnieuw leven in te blazen. Mercedes pakte de G-Klasse bij de kladden en heeft ‘m ingrijpend vernieuwd.

Defender

Het chassis is dusdanig weinig veranderd dat Mercedes nog gewoon dezelfde modelcode hanteert: W463. Bij Land Rover gooiden ze het over een compleet andere boeg: daar werd de Defender in zijn geheel vernieuwd. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de Land Rover véél langer meedraait dan de G-Klasse.

Dure achtcilinders

Er is een gedeelte van de markt waar de G-Klasse bijna het alleenrecht heeft: het gedeelte van de markt met de dure achtcilinders. Deze luxe, dure en corpulente bakbeesten zijn een ware cashcow voor Mercedes. Op zowel de G500 als G63 AMG zit enorm veel marge. Dus Land Rover moet ook aan de V8. Er was in de jaren ’90 overigens kort een Defender V8 en aan het einde van de loopbaan werden er ook een paar gebouwd. Dit zijn nu bijna alleemaal gewilde occasions c.q. toekomstige klassiekers.

Ook aan de V8

Er is goed nieuws, want de Land Rover Defender gaat óók aan de V8. Daarvoor hoef je ‘ niet bij Afzal Kahn achter te laten, maar je kan de Defender V8 gewoon bestellen. Dat meldt Autocar. Diverse malen hebben semi-stoute ingenieurs na vijf glazen bourgogne al met een glimlach bevestigd dat er wel een V8 in past…

4.999 cc

Op dit moment rijden er in Gaydon, Warwickshire diverse prototypes rond van de Defender V8. Daarbij schijnen de uitlaten (vier maal) hetzelfde te zijn als die van de andere Jaguar Land Rover producten met een V8. Ze hebben bij Autocar meteen even de kentekens gecheckt en wat blijkt: de motor meet precies 4.999 cc, de inhoud van de AJ-III V8.

BMW?

Dat is dezelfde V8 die Land Rover gebruikt in speciale modellen als de Range Rover Sport SV-R of de top van de luxe Range Rover-modellijn. De kans dat deze motor ook daadwerkelijk arriveert in de Defender V8 is overigens relatief klein. Deze generatie V8 loopt namelijk aan zijn einde en zal het einde van volgend jaar niet halen. In plaats daarvan kunnen we hoogstwaarschijnlijk BMW V8’s verwachten als vervanger.

Twee mogelijkheden

Nu zijn er dus twee mogelijkheden. Of Land Rover test de Defender gewoon met ‘een’ V8, om te zien hoe de aandrijflijn reageert, hoe zit met koeling, rijgen schappen en dat soort dingen. Of de fabriek gaat een enorme voorraad opbouwen, waarbij men op speciaal verzoek een Defender V8 kan bestellen.

Populair

Het Defender V8 project is wel interessant om te volgen. Voor de G-Klasse was de G63 AMG namelijk vaak de populairste uitvoering. Het lijkt de bedoeling dat de Defender juist in kleine oplage gebouwd gaat worden. Daarmee komen we tot een bonus-gok: Land Rover zal eerst de oude 5.0 V8 verkopen in de Defender. Als ze in no time door hun voorraad heen zijn, kan die 4.4 later alsnog komen.