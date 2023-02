FW45 is de eerste ECHTE Formule 1 auto voor 2023

De FW45 is de eerste ECHTE formule 1-auto zoals de komend seizoen zal rond rijden.

De afgelopen – en komende – dagen zijn er diverse onthullingen van nieuwe auto’s voor het komende seizoen. Dat is traditioneel een klein feestje om het nieuwe jaar af te trappen. Heel erg veel nieuwswaarde zit er tegenwoordig niet meer aan.

Alle clichés worden van stal gehaald. Denk aan ‘hopelijk vinden we nu aansluiting met de top’ of de klassieker van David Coulthard “dit seizoen ga ik voor het kampioenschap!” Het is voornamelijk een feestje voor de sponsoren.

Vaak gaat het namelijk vooral om de livery van de auto, niet de auto zelf. Dat was bij Williams niet anders, de ‘2023’-auto die zehadden voorgesteld was een 2022-auto met andere stickers:

Dit is een FW44 met nieuwe livery

FW45 is eerste ECHTE 2023 auto

In de meeste gevallen is het namelijk de auto van vorig jaar! Daar is een simpele verklaring voor: de teams willen zo min mogelijk prijs geven. Maar Williams maakt een uitzondering, want de FW45 is de eerste ECHTE F1-auto voor 2023!

De livery lieten de Britten al een tijdje geleden zien, dit is de auto waarmee Alexander Albon en Logan Sargeant het moeten gaan proberen dit seizoen.

Waarom verklapt Williams het design nu al, dan? Nou, vandaag is er de eerste shakedown-test, dus dan komen de beelden sowieso naar buiten. Ook gaat het heel erg lastig worden om nu nog een nieuwe vondst van een ander team te implementeren in je eigen filosofie.

Dat niet alleen, het is natuurlijk ook nog maar de vraag of het uberhaupt zin heeft. Zo hield Mercedes die bijzondere sidepods heel erg lang geheim, maar bleek het uiteindelijk een verkeerde gok te zijn geweest.

Acht teams hebben nu hun auto, eh kleurstelling, voor 2023 laten zien. McLaren en Aston Martin zullen vandaag hun livery aan de wereld tonen.

Let op bij Aston Martin, daar zal Fernando Alonso met droge ogen gaan beweren dat Lance Stroll wereldkampioen kan worden. Als een ware Bas Hoeflaak zal hij zijn lach in weten te houden. Heel erg knap.

Ook knap: het gemeende afscheid van Nicholas Latifi: