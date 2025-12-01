Dit merk komt voor het eerst in 67 jaar met een cabrio (twee zelfs!)

De redding van de cabrio komt uit onverwachte hoek.

Het zijn zware tijden voor de cabrioliefhebbers. De ene na de andere cabrio wordt geschrapt. Zo schreven we woensdag nog dat het einde van de BMW Z4 nabij is. We beginnen deze week echter met positief nieuws: er is een merk wat niet één, maar twee nieuwe cabrio’s in de pijplijn heeft. We hebben het over Alpine.

Het is bijzonder dat uitgerekend dit merk de cabrio nieuw leven inblaast. Alpine heeft namelijk al sinds de A108 geen cabrio meer gebouwd. De originele A110, de A310, de A610, de nieuwe A110: allemaal zijn ze uitsluitend als coupé geleverd.

Alpine gaat hun gamma echter flink uitbreiden en cabrio’s maken ook deel uit van de toekomstplannen. Om te beginnen komt er een cabrioversie van de nieuwe A110. Net als de rest van het gamma wordt dit een volledig elektrisch model.

Deze auto komt op een gloednieuw platform te staan, het Alpine Performance Platform, wat in 2023 al werd aangekondigd. Voor EV-begrippen moet het een hele lichte auto worden. De grote baas liet eerder weten dat ze mikken op een gewicht van 1.450 kg. Dat geldt voor de coupé, de cabrio zal natuurlijk ietsje zwaarder zijn.

En dan komt er nóg een cabrio. Naast de A110 staat er ook een nieuwe A310 op de planning. Dit wordt een vierzits GT. Autocar heeft vernomen dat er van dit model eveneens een dakloze variant komt. Dit zal meer een auto worden om lekker mee te cruisen.

De nieuwe A110 wordt als het goed is volgend jaar al onthuld. De cabrio zal wellicht iets later volgen. Op de A310 zullen we sowieso nog iets langer moeten wachten. Maar het is in ieder geval goed nieuws dat de cabrio nog niet dood is.

Bron: Autocar