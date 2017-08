BREEK: eerste Volkswagen-sjoemelaar moet brommen

Na veel juridisch geharrewar is er eindelijk iemand definitief veroordeeld tot een gevangenisstraf in de Verenigde Staten vanwege dieselgate.

Het gaat om James Liang, een geboren Indonesiër met Duits paspoort die te boek staat/stond als een diesel-expert en ruim 30 jaar voor Volkswagen werkte. Liang heeft gesnitched medewerking verleend aan het onderzoek dat de Amerikaanse autoriteiten uitvoeren naar Volkswagen’s malversaties omtrent dieselgate. Desalniettemin moet hij nu 40 maanden brommen in een federale gevangenis én een boete betalen van 200.000 Dollar. Dat is meer dan verwacht: de advocaat van de 63-jarige Liang had gevraagd om 21 maanden huisarrest, terwijl het OM drie jaar cel plus een boete van 20.000 Dollar eiste. De maximale straf die Liang had kunnen krijgen voor zijn vergrijpen was vijf jaar.

Rechter Sean Cox vond het James aan te rekenen dat hij zich de ‘luxe levenstijl’ die Volkswagen hem verschafte liet aanleunen, terwijl hij op de hoogte was van de frauduleuze praktijken. Volkswagen betaalde voor Liang de huur van een dik huis in Zuid-Californië. De rechter zegt hierover:

It seems to me that you certainly didn’t want to walk away from this lifestyle in Southern California, with this lifestyle and this income … which would have been the right thing to do. In my mind, this is a serious crime, and it involves a massive fraud on the American consumer, which you knew, and you played a role in.

De uitspraak zet de toon voor de zaak van Oliver Schmidt die later dit jaar dient. Schmidt kijkt in potentie tegen een straf aan van zeven jaar en een boete van 400.000 Euro. De Duitser krijgt op zes december van dit jaar te horen wat zijn straf wordt. Volkswagen heeft gereageerd op de uitspraak door te stellen dat het medewerking verleent aan onderzoeken van het Department of Justice naar individuen die in de fout zouden zijn gegaan, maar verder niks kwijt wil over specifieke gevallen (via Automotive News Europe).