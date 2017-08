Achtung, achtung! De nieuwe Porsche Cayenne lekt uit

Het lelijke eendje is nog geen gracieuze zwaan geworden, maar net als de Panamera wordt 'ie wel mooier dan voorheen.

De nieuwe Porsche Cayenne wordt officieel pas de 29ste van deze maand onthuld, maar we hebben de foto’s nu al met dank aan Auto Express. De looks van de grootste Porsche SUV lijken op het eerste gezicht slecht marginaal te veranderen ten opzichte van het huidige model (rijtest), maar als je de plaatjes even op je laat inwerken is het toch een geslaagde update.

Waar de eerste Cayenne (aankoopadvies) nog probeerde een hoog op de poten staande 911 te zijn, lijkt het front van de heet gepeperde SUV inmiddels al jaren meer op dat van alle Porsche die niet 911 heten. In mijn ogen weet Porsche nog steeds niet goed wat het aanmoet met het vooraanzicht van haar auto’s. Plak er een andere badge op en je zou het ook geloven. Hoe dan ook: hier verandert het minste qua looks ten opzichte van de vorige generatie.

En profil krijgt de Cayenne een wat kleiner derde zijruitje, wat de fullsize SUV een sportievere look geeft. Direct zien of je met een Macan te maken hebt of toch met een Cayenne, wordt vanaf de zijkant hierdoor waarschijnlijk nog lastiger.

Aan de achterkant zien we de grootste verschillen, hoewel de trapezium-vormige uitlaten op de basis-Cayenne gebleven zijn. De lichtunits zijn meer in lijn met die van de andere Porsche’s. Een hele verbetering als je het mij vraagt, want hier sloeg de vorige Cayenne de plank in mijn ogen mis.

Blijft nog over het interieur. Zoals te verwachten viel zien we hier veel terug van de meest recente nieuwe Porsche: de Panamera. Dat is een goede zaak, want zo lelijk als de buitenkant van die auto nog steeds is, zo mooi is het dashboard. Je begrijpt, dit is een subjectief puntje. Ik doe mijn flamesuit vast aan om de vlammenwerpers van collega @casperh en de Porsche-fanaten onder de reaguurders te weerstaan. Enfin, de plethora aan knoppen die de vorige Cayenne’s van binnen kenmerkten hebben plaatsgemaakt voor een hip modern touchdisplay, met daarboven nog een apart schermpje.

Over de techniek kunnen we alleen nog speculeren, dus daarover vertellen we je meer bij de officiƫle onthulling.