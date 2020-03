BREEK: elektrische deel-step vervuilender dan gewone auto

De elektrische deel-step. Hij is extreem hipsterig en nog goed voor het milieu ook. Of…Oh nee wacht.

Als dinosauriër heb ik maar moeite mee dat ik officieel een millennial ben. Terwijl ik verkwistend gas wil geven, lang onder een weldadig warme douche wil staan en copieuze hoeveelheden rood vlees wil eten, zijn al mijn leeftijdsgenoten Greta Thunbergs. Kom je op een feestje, staat er potverdikke humus op tafel. Jaja, het leven is zwaar. Ik begin dan ook maar nooit over mijn walmende wagen uit 1984, want dan riskeer je toch een veganistische fluim in het gelaat.

Volledig onterecht, zou blijkt nu. Uit onderzoek van de Université Libre de Bruxelles (ULB) blijkt namelijk dat die oude bakken met verbrandingsmotor stiekem best goed zijn voor het milieu. Althans, beter dan hipsteresque elektrische deel-steps die pretenderen goed te zijn voor deze aardkloot. Deze ondingen van platforms als Lime, Circ of Dott stoten namelijk omgerekend 131 gram koolstofdioxide uit per verstepte kilometer. Hoe dannnnn?

Wel, het grootste deel van deze uitstoot (79 procent) komt al vrij bij de productie van de steps, die veelal in China worden gebouwd. Dat is slecht nieuws, want de gemiddelde deelstep is na een aantal maanden alweer afgeragd. Dan moet er dus een nieuwe unit komen. De methoden van verplaatsing die de step zou moeten vervangen (wandelen, openbaar vervoer, fietsen, eigen auto’s of deelauto’s) stoten allemaal veel minder koolstofdioxide uit. Tenzij je een Lambo of iets dergelijks rijdt natuurlijk.

Om de steps wél milieuvriendelijk te maken zou de levensduur een stukje verlengd moeten worden. Momenteel gaat de gemiddelde step zo’n zeveneneenhalve maand mee. Om milieuvriendelijker te worden dan de vermaledijde auto zou dat opgerekt moeten worden tot tenminste 9,5 maand. Dat laatste kan echter alleen als gebruikers voorzichtiger zouden omspringen met hun hippe deel-step. Maar ja, leg dat die jonge generaties maar eens uit…