TechArt Porsche 992 lost alle problemen voor je op

De TechArt Porsche 992 doet overal precies een goede schep bovenop.

Iedereen weet dat het Porsche 911-gamma enorm omvangrijk is. Het enige nadeel is wel dat je moet wachten totdat Porsche het tijd vindt om het gamma uit te breiden. De 992 is er nu al een tijdje, maar het modeloverzicht toont overeenkomsten met een goede Maaslander.

Gat

Er zijn diverse Carrera’s en de Turbo S is onthuld. Tussen die auto’s zit nogal een enorm gat. Dat gat gaat nog opgevuld worden door de 911 Carrera GTS en de reguliere 911 Turbo zonder S. Maar dat kan zo nog wel even duren. Wat moet je als je de Carrera S net te langzaam vindt en de Turbo S overkill?

Oplossingen

Dan biedt TechArt een paar oplossingen. De Porsche-tuner gaat al een tijdje en mee en is altijd een van de eerste om kwalitatief hoogstaande spulletjes te fabriceren. Zoals het een goed tuner betaamt, balanceren de onderdelen zich op het fijne randje van fout en goud.

Motorupgrades

We beginnen met de motorupgrades van de TechArt Porsche 992. TechArt heeft namelijk de Techtronic Powerkit voor de 911 Carrera S, die Techart heel cryptisch ‘TA 092/S1’ noemt. Deze kun je bestellen voor je nieuwe Porsche 911 Carrera (4)S. Deze levert standaard 450 pk en 530 Nm, waarmee je in 3,7 naar de 100 km/u sprint en op de Autobahn 307 km/u kunt halen. Na de TechArt-kuur stijgt het vermogen naar 510 pk en het koppel naar 610 Nm. Lang leve turbotechniek! Het resultaat is een 0-100 km/u sprint in 3,2 seconden en een topsnelheid van 314 km/u.

Zonder partikelfilter

Mocht je al een jaartje een 911 Carrera (4)S hebben, is er nog beter nieuws. TechArt kan namelijk iets meer met modellen van vóór de motorische update. Sinds kort hebben alle 911’s een partikelfilter, maar de eerste serie 992’s hadden deze voorziening nog niet. Het maximum vermogen na de TA 092/S1-upgrade is 530 pk en het maximum draaimoment stijgt met 100 Nm naar 630 Nm. Volgens Techart kun je nu in 3,1 seconden naar de 100 km/u knallen. De topsnelheid van de getunede 911 blijft gelijk.

Zorgvuldig

Het mooie is dat TechArt zorgvuldig te werk gaat. Het is niet zo dat alle software opnieuw geschreven is. Zo krijg je alleen de vermogensstijging als je in Sport of Sport Plus mode rijdt. Zet je ‘m in Normal, dan rijdt de auto als een reguliere 911. Ook werkt de nieuwe software met de bestaande software en veiligheidsvoorzieningen. Dus als de auto detecteert dat de ondergrond nat is, pakt de software van TechArt dat ook op en wordt het vermogen iets begrensd voor maximale veiligheid.

Cherrypicken

Verder kun je de Porsche 911 aankleden naar wens bij TechArt. Meestal is het demo-model uitgerust met alle accessoires om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, maar je moet gewoon even je onderdelen ‘cherrypicken’, voor een gaaf resultaat.

Titanium sportuitlaat

Wat je sowieso moet kiezen is de sportuitlaat van TechArt. Die is namelijk op alle punten gewoon beter. Ten eerste het geluid. De standaarduitlaten van de 992 klinken wel heel erg braaf. Ten tweede vanwege de looks, mede dankzij de carbon afwerking zien de eindpijpen er heel dik uit. Maar de voornaamste reden is het lagere gewicht. De TechArt sportuitlaat weegt namelijk 40% minder dan de standaarduitlaat. Dat komt doordat de uitlaat van Techart compleet van titanium is vervaardigd, in plaats van roestvrij staal.

TechArt dealer

De onderdelen voor de TechArt Porsche 992 kun je bij de betere TechArt dealer verkrijgen. Alle prijzen zijn nog niet bekend, maar reken er maar niet op dat het goedkoop gaat worden. De tuners uit Leonberg leveren kwaliteit en dat is vrij prijzig. Aan de andere kant, als je een nieuwe 911 kunt rijden, maken die extra onderdelen van TechArt ook niet meer uit.