BREEK: facelift Lamborghini Urus S lekt!

Hoe kan dat toch? De Lamborghini Urus S ligt zo maar op straat!

De Lamborghini Urus is een wonderlijk fenomeen. Alle puristen vinden het helemaal niets. Echter, aan puristen verdien je geen geld. Die blijven hun handgeschakelde Porsche Boxster uit 1997 rijden. Nee, je verdient geld aan mensen die gewoon een blubberdikke SUV willen. Dat is precies wat de Lamborghini Urus is.

Een logische zet dus van Lamborghini. Nu had het Italiaanse merk de mazzel dat ze gebruik konden maken van het MLB-Evo-platform van de Volkswagen Group. In principe is de auto nauw verwant aan de Audi Q8 en Porsche Cayenne Coupé. Er is een groot verschil, er was tot voor kort slechts één versie: de Urus. Natuurlijk waren er wel een paar uitrustingsniveau’s en pakketten, maar geen verschillende versies.

Lamborghini Urus S

Tot voor kort dan, want onlangs kwam de Urus Performante daar dan eindelijk bij. Stiekem is dat best een hardcore monster waar we eg benieuwd naar zijn. Die Performante luidde kennelijk het begin van het tijdperk in, want de Lamborghini Urus S is gelekt!

Dit is de huidig Urus die van 2018 tot 2022 in de showrooms stond De Urus Performante gaf al wat facelift-kenmerken weg

Net als de Lamborghini Aventador S is de Urus S het faceliftmodel. Aan de voorbumper is meteen de gelijkenis te zien met de Urus Performante. De bumper heeft die twee naar ‘binnen lopende’ spijlen, net zoals de eerdergenoemde Aventador dat heeft.

Wat te verwachten?

Verwacht een nieuw infotainmentsysteem, nieuwe kleuren, nieuwe wielen en nieuwe bekledingen. In motorisch opzicht verwachten we een iets herziene V8, die vooral een stukje zuiniger moet zijn om aan de extreem strenge Euro7-eisen te voldoen. De Urus S komt uiteraard onder de Urus Performante te staan.

Of de auto een plug-in hybride wordt, betwijfelen we. Dit is namelijk het laatste jaar dat Lamborghini modellen introduceert met enkel en alleen een verbrandingsmotor. Vanaf 2023 zullen de nieuw te introduceren modellen allemaal geëlektrificeerd zijn.

Meer lezen? Dit zijn de meest waardevaste auto’s van 2022!