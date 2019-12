Officieel: BMW kondigt actieradius van iX3 aan

En meer informatie over de elektrische SUV.

Een belangrijk model voor volgend jaar is deze iX3 van BMW. De Duitse autofabrikant arriveert nogal laat op het feestje dat elektrische auto’s heet, want verder dan de i3 kwamen ze lange tijd niet. In aanloop naar de daadwerkelijke onthulling van het productiemodel heeft BMW vandaag de aandrijflijn van de elektrische auto uit de doeken gedaan.

De BMW iX3 krijgt een 74 kWh batterij en komt 440 kilometer (WLTP) ver op een volle accu. De bruto energiecapaciteit bedraagt 80 kWh. BMW zegt dat deze eDrive technologie van de vijfde generatie ook naar de i4 en de iNEXT gaat komen. Het merk spreekt over een verbruik van minder dan 20 kWh/100km.

De elektrische SUV heeft een vermogen van 210 kW (286 pk) en een maximum koppel van 400 Nm. De Duitsers hebben het over ‘een snelle acceleratie vanuit stilstand’, maar noemen nog geen concrete acceleratiecijfers. De elektromotor drijft uitsluitend de achterwielen aan.

De accutechniek van de iX3 kent een hoge energiedichtheid. Daardoor heeft BMW een nette actieradius weten neer te zetten zonder gebruik te maken van een groter en zwaarder accupakket. Dat gezegd hebbende: het is nu nog theorie. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe de iX3 ├ęcht presteert. De elektrische auto komt in 2020 op de markt en zal een aanvulling zijn op het X3-gamma dat nu bestaat uit benzine- en dieselmotoren.