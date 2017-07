BREEK: FIA heeft besluit genomen inzake Vettel-gate

"Sorry man".

Ferrari-rijder Sebastian Vettel moest tóch op het matje komen bij de FIA voor zijn wangedrag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. In DIT artikel werd door jullie gespeculeerd welke mogelijke maatregelen de FIA zou gaan treffen. Vandaag is de uitslag en daar zal ongetwijfeld niet iedereen tevreden mee zijn.

De Duitser heeft zijn excuses aangeboden en wat de FIA betreft is daarmee de kous af. De Ferrari-rijder krijgt geen straf opgelegd en de sportfederatie treft ook geen andere maatregelen.

De FIA heeft wel benadrukt dat dit geen vrijbrief is voor toekomstige races. Zo ziet de federatie de actie van Vettel op Lewis Hamilton dit keer door de vingers, maar dit kan de volgende keer zomaar anders aflopen.

De volgende Grand Prix zal het aankomende weekend worden verreden in Oostenrijk. Het belooft een spannend weekend te worden voor Max Verstappen, die dit hele seizoen al te maken heeft met tegenslagen. Volgens Renault Sport hoeven we ons in elk geval geen zorgen te maken.