Dit kost de nieuwe Renault Kangoo Z.E.

Het vernieuwde elektrische busje heeft een prijs gekregen.

In januari presenteerde Renault de vernieuwde Kangoo Z.E. Men kon voortaan nog langer emissievrij doorrijden. Volgens de Franse autofabrikant heeft het elektrische busje een actieradius van 270 kilometer, een toename van 50 procent in vergelijking met het vorige model.

In de praktijk komt dit neer op ongeveer 200 kilometer bereik. Het busje kreeg een nieuwe batterij, motor en een warmtepomp. Daarnaast beschikt de Kangoo Z.E. over een nieuwe lader (32A). De batterij heeft zes uurtjes nodig om volledig te laden.

Dan het belangrijkste: de prijs. Die was tot voor kort nog niet bekend. De nieuwe Kangoo Z.E. is er vanaf 26.099 euro. Dit is de Kangoo Z.E. 33 in combinatie met een gehuurde batterij. Renault breng 58 euro per maand in rekening voor het huren van een batterij. De voordeligste Kangoo Z.E. in combinatie met batterijkoop kost 33.994 euro.

Een order plaatsen voor de vernieuwde Kangoo Z.E. kan medio juli. De leveringen gaan dit najaar van start.