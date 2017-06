Renault: “vanaf nu gaat Max z’n motor niet meer stuk”

Eerst zien, dan geloven?

De pechduivel reed dit seizoen helaas regelmatig mee met de RB13 van Max Verstappen. Diverse malen wist de Nederlander de race niet uit te rijden omdat de aandrijflijn van Renault le pipe aan Maarten gaf, maar we horen positieve berichten uit Frankrijk!

Renault Sport verkondigt namelijk dat het lek boven is en dat de betrouwbaarheid van de motor nu helemaal op orde is. Dat betekent twee dingen: Max mag gaat (net als teamgenoot Ricciardo) races uitrijden én de Fransen kunnen zich nu focussen op prestaties in plaats van durability.

In een interview geeft Remi Taffin van Renaults motorenafdeling aan dat nieuwe onderdelen vanaf nu 5.000 kilometer probleemloos mee moeten kunnen draaien. De nieuwe motoren worden bij de GP van Engeland of Hongarije vrijgegeven om te voorkomen dat coureurs in de problemen komen omdat ze maar vier krachtbronnen per jaar mogen gebruiken.

Verder zullen in de loop van het seizoen vooral softwarematige verbeteringen worden doorgevoerd, om zo de prestaties op te krikken. Zoals bekend komen er geen grote updates meer in seizoen 2017, omdat men reeds druk bezig is met een geheel nieuwe motor die per komend seizoen wordt gebruikt.

Nu maar hopen dat Taffin gelijk heeft en dat we Max niet weer in kansrijke positie z’n RB13 aan de kant zien parkeren. Van dat beeld hebben we inmiddels schoon genoeg en we gokken hijzelf ook.