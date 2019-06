De Porsche 935 ziet er goed uit zonder kleren aan

Oh, hallo.

In deze tijd dat de wereld schreeuwt om zeer exotische auto’s, geeft Porsche het volk wat het wil met de nieuwe 935. Het nieuwe model is natuurlijk een knipoog naar de originele 935, die een jaar of veertig geleden de mondiale circuits afstruinde op zoek naar grote glimmende bekers. Niet zelden eindigde die speurtocht in grandiose successen.

Of ‘de nieuwe’ helemaal kan opleven naar de magie van het oude model is misschien twijfelachtig, maar misschien is het beter de auto gewoon op eigen merites te beoordelen. Het is natuurlijk een soort GT2 met een retro-koets van carbon en dat is eigenlijk precies net zo gaaf als het klinkt. Dat wil zeggen gaaf genoeg om je handen tot knuistjes te vouwen van plezier.

Doorbordurende op het retro-thema liet Porsche de 935 onlangs zien in een aantal oude liveries. Behoorlijk geniaal, maar wat ze nu hebben gedaan is nog toffer: de 935 helemaal niet voorzien van een (virtuele) lak. Via Facebook heeft het merk foto’s gedeeld van een 935 zonder verf. Affengeil. Check de foto’s, in de gallery (SFW).