Breek: géén EV subsidie nieuwe auto in 2021 - Autoblog.nl

Het kabinet heeft een besluit genomen. Een opmerkelijke maatregel, want dat betekent dus geen EV subsidie voor 2021.

Het leek zo’n goed idee. Althans, zoals het kabinet het had bedacht. Een jaarlijks potje reserveren voor subsidie op elektrische auto’s. 4.000 euro voor sommige nieuwe elektrische auto’s en maximaal 2.000 euro voor elektrische occasions. Dat potje voor nieuwe EV’s was in enkele dagen voor dit jaar op. Aanvragen werden naar het volgende jaar verschoven.

Het nadeel is dat het potje voor 2021 al werd aangesproken, terwijl het jaar nog niet eens was begonnen. Sterker nog, de aanvragen liepen zo erg uit de hand dat de pot al begon op te raken voor het jaar zelfs begonnen was. Reden voor staatssecretaris Stientje van Veldhoven om eens goed te kijken naar het beleid. Vandaag is daar een beslissing uit voortgekomen.

Aanvraag subsidie stopt

Vanaf 30 oktober is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor een nieuwe EV uit een volgend kalenderjaar. Per 1 november is het alleen nog mogelijk om subsidie aan te vragen voor auto’s waarbij de koop- of leaseovereenkomst in dit kalenderjaar is afgesloten. Daardoor kan niet langer beroep worden gedaan op de doorschuifregeling die nu van kracht is. De doorschuifregeling heeft ervoor gezorgd dat het potje voor 2021 al nagenoeg leeg is. Naar verwachting is de pot voor 2021 op 4 januari op.

Geen EV subsidie in 2021

In de praktijk betekent dit feitelijk dat particulieren pas in 2022 weer in aanmerking komen voor subsidie op een nieuwe EV. De BOVAG is fel tegen deze beslissing, omdat 2022 wordt gezien als een jaar waarin veel betaalbare elektrische auto’s op de markt komen. Die 4.000 euro subsidie had een mooi steuntje in de rug geweest.

We weten dat het EV-potje voor 2021 eind dit jaar al leeg is. Dus voor 2021 is er geen EV-subsidie beschikbaar. Dit jojo-beleid is funest voor het consumentenvertrouwen. We zouden in de showroom auto’s moeten verkopen, en niet dit overheidsbeleid BOVAG-voorzitter Han ten Broeke

Subsidieverzoeken indienen

Men krijgt nu nog twee weken de tijd (tot 30 oktober dus) om subsidieverzoeken in te dienen. De uitbetaling volgt dan in januari 2021. Let wel, dit is onder voorbehoud dat er nog geld is in het potje voor 2021. Is de pot op, dan kun je ook fluiten naar toekenning van subsidie. Aangezien er al zoveel aanvragen liggen, is de kans op toekenning dan ook klein.