BREEK: Kimi Raikkonen verlaat Ferrari

De Finse coureur met z'n zonnebril gaat afscheid nemen van het Italiaanse raceteam.

Kimi Raikkonen gaat vertrekken bij Ferrari. De deur van het tweede zitje is voor Charles Leclerc daarmee geopend. De Finse F1-rijder zal het seizoen afmaken bij Ferrari en slaat daarna een andere richting in. De 38-jarige is er echter nog niet klaar voor om zijn F1-racepak aan de wilgen te hangen. Raikkonen gaan we het volgende seizoen in actie zien bij Alfa Romeo Sauber. De wereldkampioen van 2007 heeft bij Sauber een contract getekend voor twee seizoenen.

Frédéric Vasseur, CEO Sauber Motorsport en teamverantwoordelijke Alfa Romeo Sauber F1 Team geeft toelichting:

Signing Kimi Räikkönen as our driver represents an important pillar of our project, and brings us closer to our target of making significant progress as a team in the near future. Kimi’s undoubted talent and immense experience in Formula One will not only contribute to the development of our car, but will also accelerate the growth and development of our team as a whole. Together, we will start the 2019 season with a strong foundation, driven by the determination to fight for results that count.

Scuderia Ferrari heeft middels een ronkend persbericht laten weten dat Raikkonen volgend jaar inderdaad zijn biezen pakt. Het raceteam spreekt niet direct over zijn opvolger. Het zal echter niet lang duren voordat ook Ferrari zal bevestigen dat Leclerc het stoeltje van Raikkonen zal overnemen.

During these years, Kimi’s contribution to the Team, both as a driver and on account of his human qualities, has been fundamental. He played a decisive role in the team’s growth and was, at the same time, always a great team player.

As a World Champion for Scuderia Ferrari, he will always be part of the Team’s history and family. We thank Kimi for all of this and wish him and his family a prosperous future.