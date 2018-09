Foto’s: bizarre autocollectie van tientallen miljoenen

Geen enkele auto is normaal in deze garage.

Hij is een internetfenomeen en bij elke nieuwe auto weet deze Instagrammer het internet te breken. Het gaat hier om de man die op sociale media bekend staat als dan_am_i. Zo’n beetje iedere auto-YouTuber die in de States woont of de VS aandoet heeft een video geschoten in of rondom de garage van deze man uit Orange County. Hoewel hij zelf graag anoniem wenst te blijven, heeft de Instagrammer er geen problemen mee om zijn autocollectie met de wereld en journalisten te delen.

De autocollectie van dan_am_i is zeer indrukwekkend. De nieuwste toevoeging aan de garage is een Koenigsegg Regera. Dan is één van de eerste klanten ter wereld die de sleutels van zijn Regera in ontvangst heeft mogen nemen. Die blijdschap deelt hij met de rest, want onder meer YouTubers Shmee150 en Jay Leno mochten een stukje rijden met het rode beest. De Regera is misschien wel de minst speciale auto van zijn collectie. Dit is namelijk een reguliere productieauto, terwijl alle andere auto’s van dan_am_i een one-off of gelimiteerde bolide zijn.

Te beginnen met de Pagani’s. In de Verenigde Staten is de Zonda nooit geleverd. Dan heeft zelf enkele Zonda’s geïmporteerd en niet de minste modellen. De Instagrammer bezit een Zonda Cinque coupé, een Zonda Cinque Roadster en een Zonda Tricolore. Omdat de auto’s niet voldoen aan de Amerikaanse wetgeving prijken er geen kentekens op de auto’s. In plaats daarvan maakt Dan gebruik van de ‘Show and Display’-regel, waardoor de voertuigen toch onder sommige omstandigheden legaal op de openbare weg mogen rijden. Naast de Zonda’s bezit de Instagrammer een zeldzame Huayra BC.

Wie Pagani zegt, zegt Koenigsegg. Dan is de gelukkige eigenaar van de Regera, maar ook eigenaar van de Agera Thor FE, één van de allerlaatste exemplaren van de Agera. Daarnaast bezit Dan een Lamborghini Centenario. Nee, met deze meneer hoeven we geen medelijden te hebben.

Fotocredit: dan_am_i op Instagram