Officieel: Charles Leclerc naast Vettel bij Ferrari

Die zagen jullie vast niet aankomen!

Na de niet geheel onverwachtse aankondiging dat Kimi Raikkonen volgend jaar niet meer actief zal zijn voor Ferrari, leek het een formaliteit om Charles Leclerc te bevestigen voor het tweede stoeltje bij de Italiaanse renstal. Zoals gebruikelijk laten de PR-mensen in de Formule 1 er geen gras over groeien, want nog geen halfuur nadat het vertrek van de Finse coureur wordt aangekondigd, bevestigt de Scuderia de komst van haar 20-jarige pupil.

Het kan maar raar lopen in de wereld van Formule 1. Waar we vorige maand vrijwel zeker waren dat Kimi Raikkonen ook volgend jaar nog naast Sebastian Vettel zou rijden, borrelden er tijdens het weekend van de Italiaanse Grand Prix ineens geluiden op die het tegenovergestelde beweerden. De belangrijkste figuren aan de top van het Ferrari-roer leken na een kort periode van twijfels alsnog de wensen van wijlen Sergio Marchionne te willen verwezenlijken. De inmiddels overleden ex-topman van Fiat Chrysler Automobiles had een hoge pet op van de talentvolle Monegask.

Het is momenteel niet bekend voor hoe lang Leclerc bij Ferrari heeft getekend, maar de kans is groot dat het om een langdurig contract gaat. De Sauber-coureur heeft de afgelopen jaren namelijk onderdeel uitgemaakt van de Ferrari Driver Academy en wordt door het team – en een groot deel van de paddock – gezien als haar toekomstig kampioen.

Dit is niet geheel zonder reden. Leclerc presteert al enkele jaren op een ongekend niveau. Niet alleen schreef hij het GP3-kampioenschap in zijn eerste jaar op zijn naam, ook in de Formule 2 werd hij direct op overtuigende wijze kampioen. In zijn eerste jaar in de Formule 1 begon hij iets minder sterk, maar na drie races heeft hij zich sterk weten te herpakken. Inmiddels heeft hij 13 punten bij elkaar gesprokkeld voor Alfa Romeo Sauber.

Nu de directe ruil van Raikkonen en Leclerc officieel is, kunnen we ons afvragen wat er met Antonio Giovinazzi gaat gebeuren. De Italiaan behoort eveneens tot het talentenprogramma van Ferrari, maar heeft nu weinig zicht op een stoeltje. Aanvankelijk werd gedacht dat hij de zetel van Leclerc zou overnemen, maar dat lijkt nu niet door te gaan. Wellicht dat Marcus Ericsson alsnog de deur wordt gewezen. Een andere mogelijkheid is dat Giovinazzi naar Haas vertrekt, maar dit lijkt minder vanzelfsprekend.