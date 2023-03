BREEK: Leclerc vraagt gesprek aan met baas, onrust binnen Ferrari

Charles Leclerc heeft een gesprek aangevraagd met Ferrari baas John Elkann. De onrust is weer tastbaar binnen Ferrari.

Het is alarmfase rood binnen het team van Ferrari na de Grand Prix van Bahrein. De meeste fans hadden natuurlijk al zien aankomen dat Red Bull ook dit seizoen weer de beste zou zijn. Doch in Italië, had men toch de hoop gevestigd op de SF-23. Met een sterkere motor en porpoising nu een ding van het verleden, zouden Carlos en Charles het dit jaar de titelverdediger wel eens lastig kunnen maken. Dat waren althans de uitgesproken gedachten vanuit het Italiaanse kamp. CEO Benedetto Vigna durfde zelfs te stellen dat de nieuwe Ferrari ‘qua snelheid geen precedent zou kennen’.

Na de Grand Prix in Bahrein kunnen we echter wel stellen dat het een mirakel zou zijn als Ferrari dit jaar de titel wint. De auto is weliswaar snel in kwalificatietrim, maar vreet nog steeds door banden heen. De race pace in vergelijking met de Red Bull RB19 is abominabel. Zelfs de Aston Martin AMR23 lijkt dat beter voor elkaar te hebben en ook Mercedes zit in de buurt van Ferrari. Wellicht kan team rood Monaco winnen met een goede kwali. Maar het zou zo maar kunnen dat Ferrari dit jaar in andere races niet de tweede, maar de vierde viool speelt.

Tot overmaat van ramp viel Leclerc dan ook nog uit met technische malheur, nadat hij zijn ERS unit al had moeten wisselen voor de race. De betrouwbaarheid was vorig jaar ook al een probleem. Voor dit jaar zou dit ‘opgelost’ moeten zijn, maar nee dus. De Monegask heeft daarom naar verluidt een gesprek gevraagd/geëist met John Elkann. Deze telg aan het Agnelli-geslacht en broer van Lapo is de baas van de baas (Vigna, CEO) van de baas (Vasseur, teambaas).

Inzet zou zijn om garanties te krijgen dat er ‘verbetering’ aan zou komen. Als ‘product’ van de Ferrari Driver Academy zou de Monegask het liefst bij Ferrari blijven en daar de titel pakken. Tegelijkertijd loopt zijn contract nog tot en met 2024. De man uit Monaco wordt ook in verband gebracht met een eventuele overgang naar Mercedes, als Hamilton stopt.

Nu kan je prestaties in de Formule 1 natuurlijk niet afdwingen met een gesprekje. En er is al het een en ander veranderd qua ‘poppetjes’ voor dit jaar. Binotto is weg, hoofd aerodynamica David Sanchez is weg, hoofd strategie Inaki Rueda heeft een functie elders en ook Gino Rosato (32 jaar betrokken bij het team) en Jonathan Giacobazzi (executive race manager) zijn wieberen. De Gazzetta dello Sport heeft het over een cultuur van ‘getrokken messen’. De nieuwe teambaas Vasseur valt dus met zijn neus in de boter.

Wat denk jij, moet Ferrari flink door het personeelsbestand vegen totdat het de juiste mensen heeft zoals Aston Martin? Of werkt een dergelijk circus meestal alleen averechts? Laat het weten, in de comments!