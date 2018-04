De best verkochte sportwagen is niet een MX-5

Welke auto dan wel?

Rozen zijn rood, gras is groen, de lucht is blauw en de best verkochte sportwagen is een Mazda MX-5. Er zijn zo van de zekerheden waar we met gemak op terug kunnen vallen. Maar vandaag gaan we het even niet hebben over die overgewaardeerde origami-skelter (© @e1000bmw523i). Het is namelijk de Ford Mustang welke op dit moment de best verkochte sportwagen is. Nu is de term sportwagen vrij polyinterpretabel, maar in de categorie sportieve fun-auto’s is de Mustang nu alweer drie jaar op rij de meest populaire.

Dat komt mede omdat Ford nu een wereldauto heeft gemaakt van de Ford Mustang. De Ponycar is nu leverbaar in 146 landen. In de afgelopen 12 maanden werden er maar liefst 125.809 exemplaren van verkocht. In totaal zijn er van de zesde generatie Mustang maar liefst 418.000 stuks gebouwd én verkocht. Europa draagt beperkt bij aan deze aantallen. Er zijn nu zo’n 35.000 nieuwe Mustangs in Europa, waarvan 13.100 stuks de afgelopen 12 maanden erbij kwamen. De grootste markten in Europa zijn Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Zweden. In Nederland zit de Mustang in een lastig hoekje. Ondanks extreme belastingen zijn er per jaar enkele tientallen autoliefhebbers die eens iets anders kiezen dan een Audi A5 of BMW 4 Serie.

In de afgelopen 12 maanden werden de meeste exemplaren verkocht in, hoe kan het ook anders, de Verenigde Staten. 82.000 Mustangs vonden daar een nieuwe eigenaar. Ondanks dat China niet een land is met een musclecar cultuur, werden er toch 7.000 orders uitgeschreven voor de tweedeurs Ford. De Mustang is er in verschillende smaakjes. De V6 is sinds de facelift bedankt voor zijn diensten. Er is een EcoBoost (290 pk) of een V8 (450 pk). De meest populaire configuratie wereldwijd is de Mustang Coupé met V8 motor. Behalve in Nederland, dan.