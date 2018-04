Jolly Good, prachtige motor keert terug bij Jaaaaaaag

Althans, volgens de geruchtenmolen.

De zes-in-lijn, ooit was het een zeer populair motorconcept. Opel, Ford, Jaguar, BMW, Volvo, TVR, Mercedes, Chevrolet, Chrysler, Toyota, Nissan, het is slechts een greep uit de merken die zich waagden aan de straight six. De intrinsiek trillingsvrije loop kende veel fans. Maar de zes-in-lijn heeft ook nadelen. De belangrijkste daarvan: ze zijn best fors qua formaat. Om ruimte te besparen ruilden de meeste fabrikanten hun I6-en zodoende in voor V6-en. Op die manier past zo’n zespitter zelfs onder de kap van een Mazda MX-3.

Liefhebbers van de I6 hadden jarenlang vrijwel geen keus dan te kiezen voor BMW, dat nooit zwichtte voor het bouwen van een productiemodel met V6. Volgens de overlevering testte het merk wel verschillende keren een V6 op de testbank, maar voldeden die motoren nooit aan de eisen voor trillingen en geluid. Dat gezegd hebbende zijn in Beieren de meeste zespitters inmiddels vervangen door vierpitters. Alleen als je een behoorlijk dikke BMW koopt kan je die nog krijgen met de geliefde motor.

Toch is er voor liefhebbers van de zes-in-lijn een beetje hoop en dat nota bene door de milieulobby. In theorie is een zes-in-lijn namelijk net wat lichter en potentieel zuiniger dan een V6. Er zitten ook minder bewegende delen op, want je hebt bijvoorbeeld geen balansassen nodig. In een wereld waar elke gram gewicht en uitstoot telt, is dit kennelijk voldoende reden voor sommige fabrikanten om de zes-in-lijn (weer) te omarmen. Zo heeft de nieuwe Mercedes CLS zo’n motor onder de kap, die ongetwijfeld ook zijn weg zal vinden naar andere modellen van het merk. De nieuwe Toyota Supra krijgt ook een I6. Telt misschien niet mee omdat het een BMW-blok betreft, maar toch.

Volgens autoblog.com kunnen we nog een merk aan dit mooie rijtje toevoegen, namelijk Jaguar. Het Britse merk werd ooit groot met de zes-in-lijn, die bijvoorbeeld huisde onder de kap van de eerste E-types. Recentelijk moest JLR het echter doen met de supercharged V6. Zoals collega @willeme je laatst al uitlegde, was dit eigenlijk een noodoplossing. Inmiddels zouden de dagen van deze V6 geteld zijn. De vervanger moet een I6 worden op basis van de ‘Ingenium’-vierpitter, om het gat tussen de maximaal 300 pk sterke vierpitter en slordige 500 pk sterke V8 in het gamma te dichten. A man can hope…