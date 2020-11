Vernieuwde Nissan Micra is helemaal officieel - Autoblog.nl

De vernieuwde Nissan Micra kan er weer even tegenaan.

Goed nieuws voor voorzitters van diverse Nissan fanclubs: de vernieuwde Nissan Micra is hier. De compacte B-segment hatchbacks van het merk loopt alweer mee sinds 2017, dus de hoogste tijd voor een kleine update.

Vernieuwde Nissan Micra

Het gaat iets te ver om te zeggen dat de het een facelift is, meer een modelupdate.. De veranderingen zijn namelijk vrij subtiel. Op zich is dat ook niet helemaal vreemd, want het huidige model ziet er nog altijd fris en vlot uit. Nissan heeft er in die drie jaar tijd 230.000 stuks van verkocht, dus logisch dat ze niet te veel hebben verspijkerd aan de auto.

Line-up vernieuwde Nissan Micra

Met name de line-up is op de schop gegaan. De Visia (standaard) Acenta (iets completer) en Tekna (nog completer) blijven gewoon. Daarboven komt nu de Micra N-Design. De N-Design heeft 16″ ‘Genki’-lichtmetalen velgen en, eh, heel veel mogelijkheden om je interieur zelf naar wens aan te kleden. Qua hardware krijg je dingen als ‘moderne stoelen’, ‘grijze accenten’ en ‘lederlook’-afwerking op het dashboardpanneel. Oh ja, vergeet de Dark Chrome spiegelkappen niet!

Micra N-Sport

Daarnaast komt er nóg een uitvoering, de Micra N-Sport. De N-Sport was voorheen een actiemodel, maar was dermate populair dat Nissan ‘m heeft opgenomen in het gamma. De N-Sport heeft standaard 17″ lichtmetalen velgen en is iets sportiever aangekleed met LED_koplampen, hoogglans zwarte details, zwarte spiegelkappen en ‘hoogwaardige afwerking’.

Techniek vernieuwde Nissan Micra

Dan de technische wijzigingen. De Japanners hebben de 2021-Micra een nieuwe motor meegegeven. De 1.0 driecilinder turbomotor voldoet nu aan de Euro 6d emissienormen. Ook belooft NIssan meer koppel voor dit blokje, waardoor het een prettigere motor in de omgang moet zijn. Hoeveel vermogen en koppel de stampende driepitter levert, wordt helaas niet vermeld. Het huidige blokje levert 100 pk en is de enige motor die leverbaar is.

De vernieuwde Nissan Micra is per direct leverbaar. De prijzen beginnen bij 18.990 euro. Daarmee is de auto een paar honderd euro goedkoper dan voorheen.