Deze Ferrari-killer van 25 jaar terug is nu schrikbarend duur

Wat kost een Ferrari 360 nog? Doe het eens keer acht, dat kost zijn ‘goedkope rivaal’ van des tijds nu.

Ferrari mag dan meestal de meetlat zijn waarlangs supercars worden gelegd, eigenlijk kan je altijd iets objectief beters kopen. Alleen dan mis je de heritage en soms de prestige. Zo was het in de jaren ’90 belachelijk dat je in plaats van een Ferrari een Japanse sportauto zou kopen. Een Ferrari had meer karakter in zijn rechter buitenspiegel dan een Japans alternatief. En toch is één auto altijd heel dichtbij gekomen.

Honda NSX

En dat was natuurlijk Honda’s New Sportscar eXperimental. Nu Honda lekker bezig was met de autosport en natuurlijk het opkrikken van hun imago, was er ruimte voor een kneiterdikke sportwagen. Exotische looks, check. Middenmotor layout met aandrijving op de achterwielen, check. Dik vermogen, alhoewel iets tegengehouden door het Japanse herenakkoord (het was dus 280 pk), check. En natuurlijk het belangrijkste: omdat Honda de motoren leverde voor McLaren’s F1-auto’s, mocht Ayrton Senna meehelpen bij de ontwikkeling. Een indrukwekkend cv: de NSX kreeg snel de bijnaam ‘Japanse Ferrari’ in de volksmond.

De carrière van de Honda NSX (Acura NSX in de VS) begon met een spitse neus met klapkoplampen. Honda gaf de NSX tijdig updates: het begon met de C30A V6, een 3.0 liter grote unit. Dat werd later de C32B, een 3.2 liter grote versie van die motor. Het merk kwam ook met de NSX-R (of Type R), een gestripte, lichtgewicht versie van de NSX. De belangrijkste update van de Honda NSX kwam in 2001 met een flinke facelift.

Facelift

Deze heeft zijn lovers en haters, helemaal omdat de heerlijk retro klapkoplampen ruimte moesten maken voor koplampen achter doorzichtige lenzen. Toch wist Honda de NSX en dus ook de NSX-R ook technisch weer up to date te houden: die laatste had nu 290 pk en een nog verder dieet (nu 1.270 kg), met aardig radicale toevoegingen zoals carbon-kevlar stoelen. Het was eigenlijk alles wat je van een Japanse Ferrari verwacht: zeer technisch, alleen wellicht niet de prestige van een Ferrari.

Schrikbarend dure Honda NSX-R

Hoe anders is dat heden ten dage. Als je even de toenmalige Ferrari 360 Modena als ijkpunt gebruikt, zijn de waardes van de Honda NSX-R door het dak geschoten. We vinden er namelijk eentje in het Verenigd Koninkrijk. Da’s op zich al bijzonder, want alle 140 gebouwde NSX-R’s van na de facelift waren voor Japan bestemd. Naar verluidt zijn daarvan maar 10 in deze kleur gespoten: New Formula Red. Je herkent natuurlijk de NSX-R het beste in Championship White, al dan niet met zwart dak. De witte velgen blijven wel op dit exemplaar.

En om even de clichés over gebruikssporen uit de wereld te helpen: de Honda NSX-R ziet er netjes uit, maar is wel gewoon goed bereden. Er staat ruim 80.000 kilometer op de teller. Helemaal niet in een garage verpieterd dus. En ondanks de ietwat speciale kleur, is het verder een exemplaar ‘zoals elke andere NSX-facelift’.

Interieur

Het grootste nadeel van de Honda NSX-R vindt je in het interieur: daar waren de verbeteringen niet zo grondig ten opzichte van het origineel uit 1990. Dat zie je er ook wel aan af. Geeft niet, als het maar lekker rijdt. En dat doet het volgens vele kenners wel. Je hebt een simpel stuur, die eerder genoemde carbon-kevlar Recaro’s die met alcantara bekleed zijn en een handgeschakelde versnellingsbak met zes versnellingen. Het hele idee van de NSX-R was natuurlijk een gefocuste supercar zijn, het liefst op het circuit.

Kopen

Goed, genoeg gemijmerd over waarom de Honda NSX-R veel geld waard zou kunnen zijn, want gevoelsmatig zit hij nog veel hoger dan je wellicht verwacht. Laatste stukje context: voor rond de 100.000 euro kan je nog een Ferrari 360 scoren. Dan zal een NSX-R rond de kwart miljoen zitten, toch? Half miljoen? Nog meer…?

Voor omgerekend, houd je vast, 843.804 euro mag je deze Honda NSX-R meenemen. Niet belachelijk ver van het miljoen af voor wat ooit de ‘goedkope’ Japanse Ferrari was. Het is veel auto en -of je het interessant vindt of niet- stiekem vindt ondergetekende de facelift veel mooier (in ieder geval tijdlozer) dan de pre-facelift. Dus, deze mag van de wensenlijst af: hij ligt nu wel héél ver buiten bereik. Tenzij je er net geen 850.000 euro voor over hebt, dan mag je terecht bij de verkoper.