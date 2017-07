Lijstje: de auto’s die ingeruild worden op een Tesla Model 3

Van wie snoept de Amerikaanse fabrikant eigenlijk klanten af?

We weten dat VAG vaak de confrontatie opzoekt met Tesla, maar zijn de merken van de Wolfsburgse gigant eigenlijk wel de gedoodverfde concurrenten van Tesla? Een groepje Model 3 kopers wilde dat ook wel eens weten en deed via Facebook een oproep aan andere Model 3 klanten om eens te vertellen wat hun inruilers zoal zijn. Een dikke 150 mensen reageerden en de fanb0iZ van electrek stelde een lijstje samen van de vaakst gehoorde merken/modellen. Oké, dus dit is geen onderzoek dat kan tippen aan de hoge eisen van Diederik Stapel en de zijnen, maar het geeft je een idee. Komt ‘ie!

Kortom, afgaande op dit lijstje zijn het vooral BMW’s en/of EV’s die het veld moeten ruimen voor Model 3’s. Op zich is dat logisch, daar Tesla zowel in de EV-vijver als in de premium-vijver vist. Dat laatste overigens ondanks het feit dat de afwerking van de auto’s niet bepaald op Duits niveau zit. Maar goed, misschien is dat bij de Model 3 wel veel beter in orde dan voorheen bij de Model S en Model X, je weet het niet.

Hoe dan ook: als ik BMW was zou ik maar snel een paar posters ophangen om de mensen duidelijk te maken dat BMW toch echt veel beter is dan Tesla.